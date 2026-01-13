inuagurazione casa fuorilegge
La città

La Biblioteca di Gravina fa scuola

Pubblicato su "Biblioteche Oggi" lo studio sull'apprendimento collaborativo e i servizi per gli adolescenti

Gravina - martedì 13 gennaio 2026 9.58 Comunicato Stampa
Un importante riconoscimento per la biblioteca di comunità "La casa del fuorilegge" di Gravina in Puglia. È stato recentemente pubblicato sul numero di settembre della prestigiosa rivista di settore Biblioteche oggi (N. 6/2025) l'articolo dal titolo "Progettare l'apprendimento collaborativo. Il caso di una virtual learning community".

Il contributo porta la firma di quattro esperte del settore: la formatrice Patrizia Luperi, Raffaella Vignola e Arianna Gravina (referenti della biblioteca di Gravina), ed Erika Passaniti (collaboratrice dell'Agorateca di Altamura).

L'innovazione al centro: dai banchi digitali al territorio. L'articolo analizza un'innovativa esperienza di formazione online realizzata in Puglia dall'AIB (Associazione Italiana Biblioteche). A differenza dei tradizionali corsi a distanza, l'iniziativa ha trasformato i partecipanti in una vera e propria comunità virtuale di apprendimento. Il cuore del lavoro è stata la progettazione collaborativa: i bibliotecari non sono stati semplici ascoltatori, ma protagonisti attivi nella creazione di soluzioni per il territorio.

Focus sugli adolescenti

Uno dei punti di forza dello studio presentato è il progetto per ridefinire e rilanciare i servizi bibliotecari dedicati agli adolescenti, una fascia d'età spesso complessa da intercettare. Attraverso metodi collaborativi, il team ha lavorato per trasformare la biblioteca in uno spazio fisico e digitale capace di rispondere ai nuovi bisogni dei ragazzi, favorendo la partecipazione e il protagonismo giovanile.

Un modello per il futuro Oltre al caso specifico, le autrici offrono una profonda riflessione sulle dinamiche interpersonali che si sviluppano nelle attività di apprendimento a distanza, dimostrando come il digitale, se ben progettato, possa essere un luogo di autentica connessione umana e professionale.

"Questa pubblicazione" – spiegano le autrici della biblioteca comunale di Gravina – "rappresenta un traguardo significativo che mette in luce la qualità del lavoro svolto sul nostro territorio. Crediamo che la cooperazione tra biblioteche e la formazione continua siano gli strumenti chiave per offrire servizi sempre più moderni e inclusivi alla nostra comunità."


  • Casa del Fuorilegge
