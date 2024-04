Ad Irsina la XXVII Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d’Italia

Da oggi e fino a domenica 7 aprile 2024, il Comune di Irsina ospita l'Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia.L'Assemblea Nazionale, momento fondamentale per la vita dell'importante associazione che riunisce oltre 350 borghi meravigliosi,si confronterà sulle iniziative svolte nel 2023, sulla programmazione delle attività 2024 e sulle strategie di sviluppo del turismo nei borghi più belli d'Italia.Al centro del confronto: comunità energetiche, recupero, ripopolazione dei territori e valorizzazione delle opportunità turistiche dei piccoli borghi. L'iniziativa, possibile grazie alla scelta del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea avvenuta nel 2023, è organizzata dal Comune di Irsina e dalla Presidenza dell'Associazione unitamente alla Regione Basilicata ed ha ricevuto il sostegno della Provincia di Matera, del Gal Start 2020, di Wind Tre e Municipia, vedrà la cittadina lucana mettere in bella mostra i propri tesori.Le bellezze storiche, artistiche, architettoniche del borgo antico di Irsina saranno infatti accessibili con la collaborazione della Coop. Arenacea, della Pro Loco e dei volontari del Servizio Civile Universale. La tre giorni irsinese prevede, accanto ai momenti assembleari (consiglio direttivo, assemblea nazionale ecc) anche momenti di intrattenimento, con la presenza nel pomeriggio e serata del 6 aprile di Michele Placido (attore e regista che ad Irsina ha girato "Del perduto amore"), dei Tarantolati di Tricarico e delle Torri Umane di Irsina. In Piazza Garibaldi saranno allestiti stand espositivi tematici ove sarà possibile condividere informazioni ed opportunità, vivere esperienze di gusto, godere di spazi e panorami naturali.Per il Sindaco Nicola Morea l'Assemblea è un evento importantissimo per la città di Irsina, avvenuto a valle di un lavoro di tanti anni che ha visto la cittadina affermarsi nel panorama turistico nazionale quale esempio di rigenerazione dei borghi, ed è un nuovo punto di partenza per nuove sfide. Saranno tantissime le delegazioni presenti, per quella che sarà una occasione storica per la nostra città. Per Irsina è un risultato straordinario, un traguardo ma al tempo stesso un nuovo punto di partenza, se consideriamo e pensiamo che tra i Borghi più belli d'Italia spiccano Tropea, Alberobello, Gardone Riviera, Capalbio, Castelsardo, Spello e tanti altri Borghi che vantano decine di migliaia di presenze turistiche all'anno. Per noi è' uno stimolo importante che ci premia per il lavoro svolto ma ci impone tanti altri sforzi per crescere ulteriormente.