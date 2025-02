Infopoint, Meliddo: “A quando il bando?”

L'infopoint è un servizio essenziale per valorizzare il nostro patrimonio e offrire un'accoglienza degna ai turisti. Questa la premessa da cui parte il consigliere comunale Ezio Meliddo che sulla gestione provvisoria e del bando di gara del centro di informazione turistica ha voluto interrogare il sindaco Fedele Lagreca e l'assessore al ramo Marienza Schinco.Secondo quanto asserito dal consigliere delle Officine Gravinesi "Gli Info-point non sono semplici punti informativi, ma rappresentano un vero e proprio biglietto da visita per la città, fondamentali per orientare i turisti e promuovere il patrimonio storico, artistico e naturalistico". Motivazioni che fanno la differenza tra un turismo mordi e fuggi ed uno che, invece, soggiorna in città, creando un impatto positivo sull'economia del territorio.Ecco perché- spiega Meliddo- "La rete degli Info-point di Puglia Promozione costituisce un'opportunità straordinaria, permettendo alle città di inserirsi in un sistema di accoglienza turistica coordinato, con visibilità a livello regionale, nazionale e internazionale. I comuni che ne fanno parte beneficiano di strumenti digitali avanzati, materiali promozionali, percorsi formativi per il personale e strategie di marketing integrate".Una opportunità che Gravina non riesce ancora a cogliere, vista la gestione a singhiozzo che va avanti da due anni a questa parte, con affidamenti temporanei che rendono il servizio frammentato e precario, che "rischia di pregiudicare l'efficacia dell'accoglienza turistica e di minare la credibilità della nostra città agli occhi dei visitatori".Di qui la necessità di spingere sul piede dell'acceleratore per produrre quanto prima un bando di affidamento del servizio. "Un bando di gara serio e strutturato consentirebbe di selezionare un gestore qualificato, in grado di offrire servizi innovativi, sfruttare il digitale per l'accoglienza e potenziare l'immagine della città come destinazione turistica d'eccellenza". Il tutto nel rispetto dei criteri fissati da Puglia Promozione per entrare nel circuito degli infopoint regionali.Perché il bando non è stato ancora pubblicato "nonostante le ripetute promesse dell'amministrazione? - si chiede il consigliere delle Officine Gravinesi, che intende sapere la reale tempistica della pubblicazione del bando e quali sono le azioni da intraprendere per garantire la stabilità gestionale dell'Info-point. Inoltre, Meliddo chiede cosa si stia facendo "per evitare che questa precarietà danneggi l'immagine turistica della città e la sua integrazione nei circuiti di Puglia Promozione" e se ci sia un progetto di potenziamento dell'Info-point, che lo faccia diventare un vero centro servizi per i turisti. "Non possiamo permetterci di perdere ulteriormente tempo" - conclude il consigliere che considera questo elemento come fondamentale per evitare di mettere un freno allo sviluppo turistico della città.Al consigliere ha risposto l'assessore al Turismo Marienza Schinco, che si è detta d'accordo con Meliddo sull'importanza dell'infopoint come vetrina fondamentale per la città, necessaria per fornire informazioni e accoglienza con competenza, così come chiesto dalle linee guida di Puglia Promozione."Gli uffici stanno lavorando e a breve, una settimana al massimo, uscirà l'avviso pubblico per la gestione dell'infopoint" - ha affermato l'assessore.