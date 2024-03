Incidente stradale a Matera, ferito un uomo di Gravina

Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro fra due auto sulla strada statale 7 a Matera. La squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Matera è intervenuta, nel pomeriggio di oggi alle ore 16:05 circa a seguito di un incidente stradale frontale avvenuto fra due vetture: una Fiat 500 e una Fiat Panda.La Panda era occupata da due uomini, uno di 58 anni residente a Sant'Arcangelo ed uno di 56 residente ad Aliano. Nella Cinquecento, invece, un uomo di 59 anni di Gravina in Puglia. Tutti e tre i coinvolti sono feriti e sono stati traportati all'ospedale Madonna delle Grazie. Uno di loro è stato estratto dalle lamiere della vettura dalla squadra vigili del fuoco perché era incastrato.Sul posto sono intervenute anche 2 ambulanze del 118, la Polizia Stradale, la Polizia di Stato e la Polizia locale.La strada è percorribile in senso unico alternato di marcia al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso ancora in fase di svolgimento.