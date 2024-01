Scontro fra tir del grano, incidente mortale sulla Bradanica

L'Anas, società che si occupa della gestione della rete stradale statale, ha comunicato che a seguito di un incidente, un tratto della SS 655 "Bradanica" è provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Spinazzola (BAT) ai confini tra la regione Basilicata e Puglia. Il sinistro, avvenuto al km 89,000 ha coinvolto tre mezzi pesanti ed ha causato il decesso di un autotrasportatore.Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.(notizia in fase di aggiornamento)