Inaugurata la Fiera di San Giorgio: si parte

10 foto Fiera San Giorgio 2023: inaugurazione 729esima edizione

Con il corteo storico e con il taglio del nastro si è aperta ufficialmente la 729esima edizione della Fiera di San Giorgio che sino al 25 aprile ospiterà i visitatori nei suoi padiglioni.Si è ripetuto il cerimoniale consueto che dal 1294, al Palazzo di Città, prevede la lettura del regio Decreto con cui Carlo II D'Angiò acconsentiva al signore di Gravina Giovanni di Montfort il privilegio di poter tenere una fiera nei pressi dell'antica fiera San Giorgio, nei giorni a ridosso delle festività in onore del santo.Il corteo con i figuranti dell'associazione Giovanni di Montfort è partito dalla scuola San Giovanni Bosco per giungere al Palazzo di Città. La prima parte si è conclusa con la consegna della chiave al mastro di fiera. Grande curiosità dei cittadini e dei visitatori per la presenza, nelle vesti regali, di Ronn Moss, l'attore statunitense conosciuto come il Ridge di "Beautiful" e innamorato della Puglia.A seguire il tradizionale taglio del nastro, con numerose autorità. Presenti il vice ministro alla sanità Marcello Gemmato, il sindaco metropolitana Antonio Decaro, parlamentari, gli assessori regionali Gianni Stea e Gianfranco Lopane, il presidente del Parco Francesco Tarantini, la giunta comunale il consiglio comunale al gran completo.Quindi i saluti istituzionali e la visita alla campionaria.