Fiera San Giorgio, tre conferenze stampa di presentazione

A meno di due settimane dall'inaugurazione della Fiera San Giorgio, da Palazzo di Città trapelano le date delle conferenze stampa di presentazione della 730esima edizione della campionaria Gravinese. Quest'anno, salvo modifiche dell'ultim'ora, per presentare la più importante manifestazione cittadina, fondamentale motore per l'economia e la cultura non solo di Gravina, ma anche del territorio dei comuni viciniori, ci saranno ben tre appuntamenti.Si inizia nella mattinata del 12 aprile, a Bari, presso il palazzo della Regione Puglia e, a seguire, nella giornata del 15 aprile ad illustrare i dettagli della manifestazione ci si sposta sempre nel capoluogo pugliese, questa volta però presso la Camera di Commercio.Ultimo appuntamento per presentare la fiera San Giorgio è a Roma. Una delegazione dell'amministrazione comunale si recherà nella capitale, presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, per illustrare l'evento che si svolgerà dal 18 al 21 aprile.