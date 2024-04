Fiera San Giorgio, nuova conferenza Stampa alla Camera Commercio Bari

In occasione della giornata del Made in Italy presentazione della 730esima edizione della Fiera di Gravina

Dopo quella che si è svolta presso il palazzo della Regione Puglia, questa mattina, sempre a Bari è in programma una nuova conferenza stampa di presentazione della 730esima edizione della Fiera San Giorgio di Gravina.Ad ospitare l'iniziativa sarà la Camera di Commercio di Bari, con il presidente Lucia Di Bisceglie che accoglierà i rappresentanti del comune di Gravina in occasione della giornata nazionale del Made in Italy.L'appuntamento per illustrare al mondo imprenditoriale l'importante manifestazione fieristica gravinese con tutte le iniziative e gli eventi ad essa collegati, avrà inizio alle ore 10,30 presso la "Sala Azzurra" del palazzo che ospita la Camera di Commercio nel capoluogo pugliese.