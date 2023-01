IC “Ingannamorte”: Tutto pronto per gli Open Day

4 foto open day ingannamorte

L'Istituto Comprensivo "Nunzio Ingannamorte" di Gravina in Puglia si prepara ad accogliere le iscrizioni per il nuovo anno scolastico in accordo con quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con la Nota 33071 del 30 novembre 2022. Ricordiamo a tutti gli interessati che a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 fino alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 è possibile formalizzare le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e alle classi prime della scuola secondaria di primo grado accedendo al portale ministerialeLe domande infatti possono essere inoltrate esclusivamente online. La nostra scuola attiverà un servizio di supporto alla formulazione delle domande di iscrizione, attivando uno sportello di help desk presso la Segreteria della sede centrale di Via Francesco Baracca n. 62 con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il venerdì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le domande di iscrizione per la scuola dell'Infanzia si inoltrano invece in modalità esclusivamente cartacea e possono essere consegnate direttamente presso gli Uffici di Segreteria di Via Francesco Baracca n. 62 dal 9 gennaio al 30 gennaio dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La modulistica relativa alle iscrizioni alla scuola dell'Infanzia può essere scaricata direttamente dal sito Internet della scuolaoppure ritirata in Segreteria.Per orientare la scelta delle famiglie la scuola organizzerà nel mese di gennaio una serie di appuntamenti nei quali verrà presentata l'offerta formativa, compreso l'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado. Gli appuntamenti sotto forma di open day aperti a tutto il territorio sono i seguenti:OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA PLESSO SORANNOOPEN DAY SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO – sede centrale Via Francesco Baracca n. 62: OPEN DAY SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO SORANNOOPEN DAY MATTUTINO SCUOLA DELL'INFANZIA ALBERO AZZURROIl Dirigente Scolastico e il suo staff sono naturalmente a disposizione per incontrare, previo appuntamento da concordare, tutti coloro che fossero interessati ad iscrivere i propri figli presso la nostra scuola.