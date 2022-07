Cambiano le dirigenze scolastiche in due scuole di Gravina

Per effetto dei trasferimenti di dirigenti in scadenza del mandato triennale, cambiano due dirigenze scolastiche a Gravina.: l'attuale dirigente Antonella Accettura viene trasferita all'Istituto comprensivo "Umberto I - San Nicola"; subentra come nuova dirigente Teresa Patrizia Paradiso, in mobilità interregionale (proviene dalla Lombardia).: l'attuale dirigente Federico Nicolai viene trasferito all'Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Bitritto; subentra come nuovo dirigente Vincenzo Martorano, proveniente dalla provincia di Foggia.La redazione di Gravinalife rivolge ai dirigenti scolastici gli auguri di buon lavoro nelle nuove sedi.