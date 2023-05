I Supereroi delle Nundinae ancora in azione

Ancora un appuntamento con la beneficienza per i supereroi delle Nundinae. Infatti, continua senza soste, l'impegno del gruppo Supereroi nel sociale che questa volta, in collaborazione del gruppo Rombo Arcaico auto d'epoca di Gravina e Photo digital Puglia - Associazione fotoamatori, hanno deciso di organizzare e realizzare uno shooting fotografico con finalità solidali. L'obiettivo dell'associazione è quello di riuscire a racimolare fondi per acquistare delle consolle giochi da donare al reparto Oncologico pediatrico di Bari, per permettere ai piccoli ricoverati per lunghi periodi di potersi svagare, anche con questi supporti."Un connubio vincente, dove diverse associazioni del territorio, decidono di collaborare per un fine comune e nobile" -sottolinea Beppe Rubini del Centro studi Nundinae, che preannuncia come dopo la manifestazione dedicata allo shooting e alla relativa raccolta fondi verrà definita una giornata in cui saranno consegnati all'associazione Agebeo onlus (presenti stabilmente in reparto) i supporti acquistati, in modo da poterli gestire al meglio per i bambini. Nella circostanza- conclude Rubini- saranno consegnate delle stampe fotografiche a vario tema, realizzate dai fotografi pugliesi di Photo Digital.L'appuntamento con lo shooting della solidarietà è per domenica 28 maggio per un evento a numero chiuso che prevede una registrazione preventiva presso la mail del centro studi Nundinae.