Alla Masseria Calderoni Martini grande successo per il Weaving Connections

Un appuntamento dedicato al mondo del wedding. Si è presentato così il "Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza.".Un evento riservato ai wedding planner che ha visto la partecipazione di professionisti del territorio per un confronto di idee tra addetti ai lavori.Per saperne di più Gravinalife ha voluto ascoltare alcuni dei protagonisti dell'evento. Si tratta di Eleonora Dafne Arnese, Responsabile marketing Calderoni Martini Resort; del patron della masseria Calderoni Martini, Francesco Dipalma; Antonio Marzano, giornalista e destination wedding dell'Associazione Puglia wedding production; Francesco Maria Mastrorazio, Ambassador Basilicata per associazione italiana wedding planner e Giulia Molinari dell'associazione Wedding Planner Puglia.