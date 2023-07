"Green Ride”, anche Gravina nel percorso interregionale a cavallo

Gravina nel percorso interregionale a Cavallo "Green Ride". Grazie ad un accordo di collaborazione tra il Comune e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, la città entra a pieno titolo tra i punti di maggiore interesse turistico e culturale del percorso tocca Puglia, Basilicata e Calabria.Unico comune della Regione Puglia inserito in questo prestigioso e unico percorso che comprenderà l'area archeologica del Pianoro Madonna della Stella e il Ponte Acquedotto e che verrà presentato in occasione della prossima Fieracavalli di Verona.Una forma di turismo esperenziale "equestre", che presenta un potenziale attrattivo molto importante da non farsi sfuggire.Di ciò sono consapevoli gli inquilini di Via Vittorio Veneto che – come spiega l'assessore Pianificazione del Territorio Vito Stimolo- "unitamente al Parco Nazionale dell'Alta Murgia presenzierà alla presentazione al grande pubblico del progetto redatto dall'Associazione Natura a Cavallo, in occasione di Fieracavalli di Verona, la più rinomata esposizione fieristica dedicata ai cavalli e all'equitazione che richiama stakeholder da tutta Europa avviando, contestualmente, un proficuo percorso di collaborazione istituzionale che ci condurrà alla 730^ ed della Fiera di San Giorgio nonché alla prima edizione della Fiera dei Parchi e delle aree protette".Lo scopo della meritoria iniziativa – sottolineano da Palazzo di Città- "è quello di valorizzare e far conoscere le meraviglie della nostra terra in sella ad un cavallo, dando la possibilità di esplorare la natura in modo rispettoso per l'ambiente e permettendo di cogliere i tanti motivi di interesse ed emozioni che offre la terra, rendendo il cavallo uno straordinario compagno di avventura".