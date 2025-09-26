mario conca
mario conca
Green-Connect: 6 milioni dal PNRR tra disagi, parcheggi eliminati e scelte discutibili.

Replica del consigliere dei Cittadini Gravinesi Conca alla nota di risposta dell’amministrazione comunale

Gravina - venerdì 26 settembre 2025 Comunicato Stampa
"Gravina ha ottenuto circa 6 milioni di euro dal PNRR – Green Connect, un'opportunità importante che avrebbe dovuto migliorare viabilità e vivibilità. Purtroppo, i lavori in corso stanno generando più disagi che benefici".

Questo il commento del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi Mario Conca. Ecco come continua il comunicato stampa.

Le criticità principali:

Via Guardialto Piccolo: l'amministrazione conferma cordoli "alla francese" per le piazzole spartitraffico, ma poi vuole piazzarci sopra segnaletica verticale, rendendole ingombranti e di fatto non carrabili. Meglio spostare la segnaletica sulla rotonda o sui marciapiedi laterali, lasciando libero lo spazio per facilitare il traffico in un crocevia angusto, davanti alla scuola Padre Pio.

Via Montale, via Lucca, via Cadorna, via Baracca, via Taranto, via Di Vittorio: marciapiedi allargati fino a 1,5 metri hanno eliminato decine di parcheggi, complicando la vita ai residenti. Lo stesso schema si ripeterà in via Tripoli e via De Gasperi, con effetti prevedibili.

Via Taranto: sul lato sinistro verranno cancellati tutti i parcheggi, senza soluzioni alternative.

Via Unità d'Italia, via Majorana, via Alfieri: gli angoli dei marciapiedi già realizzati non sono "alla francese", causando problemi a camion e furgoni nelle svolte. Quotidianamente davanti al bar Cojba si assiste a manovre difficoltose e pericolose.

Via Ragni: l'esperienza negativa del senso unico con parcheggio su un solo lato avrebbe dovuto insegnare qualcosa. L'eliminazione ex post delle piazzole di canalizzazione di via De Gasperi, angolo via a Tripoli e Via San Sebastiano, avrebbero dovuto aiutarci a non sprecare denaro.


Le contraddizioni:
Il Comune parla di riduzione del traffico e dell'inquinamento, ma togliere parcheggi in strade strette non fa che aumentare giri a vuoto, ingorghi e smog.

La proposta:
Non serve demolire tutto, ma adottare correttivi immediati:

piazzole "alla francese" realmente carrabili, senza paletti o cartelli sopra;

angolari dei marciapiedi smussati in tutte le nuove realizzazioni (via Unità d'Italia, via Majorana, via Alfieri, via Lucca, via Taranto, via Montale, via Di Vittorio, via Tripoli, via De Gasperi, ecc...), utili sia per disabili e carrozzine sia per i mezzi più grandi;

pianificazione più equilibrata che non sacrifichi i residenti e la loro possibilità di parcheggio, la città è dei cittadini.


"Non si tratta di essere contrari al PNRR, dichiara Mario Conca, ma di calibrare meglio gli interventi per evitare sprechi e disagi permanenti. Con semplici correttivi, Gravina può davvero beneficiare di questo corposo investimento, anziché subirlo."

Mario Conca
Consigliere Comunale
Gravina in Puglia

