Furti in abitazione: la Puglia registra 6.348 episodi nel 2024,

Con 6.348 furti registrati nel 2024 e un tasso di 16,4 furti ogni 10.000 abitanti (+0,6% rispetto al 2023), la Puglia si posiziona al 15° posto a livello nazionale, ben al di sotto della media italiana di 26,4. Il primo semestre 2025 segna un ritorno al trend positivo: tra gennaio e giugno sono stati registrati 2.788 furti, in calo del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.Sul fronte dell'Indice regionale della Sicurezza Domestica 2025, la Puglia si posiziona al 13° posto, confermando la stessa posizione del 2024.È quanto emerge dalla quarta edizione dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno.