furti
furti
attualità

Furti in abitazione: la Puglia registra 6.348 episodi nel 2024,

Segni di miglioramento nel primo semestre 2025

Gravina - venerdì 6 marzo 2026 9.29 Comunicato Stampa
Con 6.348 furti registrati nel 2024 e un tasso di 16,4 furti ogni 10.000 abitanti (+0,6% rispetto al 2023), la Puglia si posiziona al 15° posto a livello nazionale, ben al di sotto della media italiana di 26,4. Il primo semestre 2025 segna un ritorno al trend positivo: tra gennaio e giugno sono stati registrati 2.788 furti, in calo del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Sul fronte dell'Indice regionale della Sicurezza Domestica 2025, la Puglia si posiziona al 13° posto, confermando la stessa posizione del 2024.

È quanto emerge dalla quarta edizione dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno.
  • Furti
  • Furto
  • Furti in abitazione
Altri contenuti a tema
Ancora un furto sventato nelle campagne gravinesi Cronaca Ancora un furto sventato nelle campagne gravinesi Ladri in azione in contrada Pozzo Nuovo messi in fuga da Metronotte e Carabinieri
Sventato furto di mezzi agricoli a Gravina Cronaca Sventato furto di mezzi agricoli a Gravina Sul posto le guardie giurate della Metronotte e le forze dell’ordine che hanno messo in fuga i ladri.
Furto alla Farmacia Lorusso Cronaca Furto alla Farmacia Lorusso Trafugati contanti dalla cassaforte
Gravina: tentano furto d'auto, messi in fuga dalla Ps Cronaca Gravina: tentano furto d'auto, messi in fuga dalla Ps Il veicolo recuperato e restituito al proprietario
Furti nelle campagne: Paolicelli e Pentassuglia incontrano il Prefetto di Bari Territorio Furti nelle campagne: Paolicelli e Pentassuglia incontrano il Prefetto di Bari Chiesta la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza
Gravina, Sventato colpo in banca Cronaca Gravina, Sventato colpo in banca Malviventi messi in fuga
Sventato furto in un laboratorio analisi Cronaca Sventato furto in un laboratorio analisi Intervento di Metronotte e Polizia di Stato
Furto sventato in un magazzino alimentare Cronaca Furto sventato in un magazzino alimentare Intervento di Metronotte e Carabinieri
Il Fuori Fiera del Cicloturismo arriva a Gravina
6 marzo 2026 Il Fuori Fiera del Cicloturismo arriva a Gravina
L’11 marzo nuova seduta del consiglio comunale
6 marzo 2026 L’11 marzo nuova seduta del consiglio comunale
False notizie di rapimento, le forze dell’ordine smentiscono
5 marzo 2026 False notizie di rapimento, le forze dell’ordine smentiscono
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
5 marzo 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
A scuola di buone pratiche ambientali
5 marzo 2026 A scuola di buone pratiche ambientali
L’evoluzione Prai Group: da Gravina l’ecosistema completo per l’agricoltura e il gardening
5 marzo 2026 L’evoluzione Prai Group: da Gravina l’ecosistema completo per l’agricoltura e il gardening
Referendum giustizia, incontro del comitato del No
5 marzo 2026 Referendum giustizia, incontro del comitato del No
Gravinesi bloccati in Medio Oriente, interpellanza di Verna
4 marzo 2026 Gravinesi bloccati in Medio Oriente, interpellanza di Verna
Sicurezza stradale, nuovo spot della Fondazione “Ciao Vinny”
4 marzo 2026 Sicurezza stradale, nuovo spot della Fondazione “Ciao Vinny”
Attacco Iran a UAE, tra i gravinesi in Medio Oriente anche Paolo Calculli
4 marzo 2026 Attacco Iran a UAE, tra i gravinesi in Medio Oriente anche Paolo Calculli
Gravina e il Cinema: una mostra nell’infopoint
4 marzo 2026 Gravina e il Cinema: una mostra nell’infopoint
ASL, Danza, velaterapia, cucina, pilates e teatro nei percorsi oncologici
4 marzo 2026 ASL, Danza, velaterapia, cucina, pilates e teatro nei percorsi oncologici
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.