Gravina partecipa al bando di rinaturalizzazione di suoli degradati

Via libera della giunta al progetto Greenwave su via Indipendenza

Gravina - lunedì 2 febbraio 2026
Gravina partecipa al bando regionale per il contrasto al consumo di suolo con il progetto Greenwave.
La giunta comunale, infatti, ha dato il via libera al progetto di rinaturalizzazione di via Indipendenza ed interventi di incremento delle aree verdi nel contesto urbano, chiamato a partecipare al bando della Regione Puglia per la "rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. Interventi a valere sul fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo".

L'avviso pubblico regionale si pone l'obiettivo "di favorire il contrasto al consumo di suolo finanziando interventi volti a invertire il processo di urbanizzazione che causa l'impermeabilizzazione e il degrado dei suoli mediante il ripristino delle aree compromesse in aree verdi fruibili e ad uso pubblico, migliorare la qualità dell'ambiente e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della tutela del suolo, promuovendo una maggiore consapevolezza riguardo ai benefici ecologici e sociali derivanti dalla sua conservazione".

Un bando a cui l'amministrazione comunale ha deciso di partecipare per "migliorare la resilienza del territorio e garantire la fruizione di spazi verdi di alta qualità per tutta la cittadinanza", oltre che per la realizzazione "di spazi verdi urbani ben progettati è essenziale non solo per contrastare la perdita di biodiversità, ma anche per migliorare la qualità della vita dei cittadini, offrendo aree di svago, promuovendo stili di vita salutari e contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici".

Il progetto Greenwave redatto dagli uffici comunali prevede "interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, con particolare riferimento all'area latistante la linea ferroviaria delle FAL di via Indipendenza ed via Madonna delle Grazie adiacente l'omonima chiesa, attualmente caratterizzate da ampie superfici completamente asfaltate e prive di vegetazione, e che pertanto risultano prioritarie per interventi di rigenerazione ambientale e paesaggistica, anche in linea con gli obiettivi di sostenibilità e miglioramento della qualità urbana".

La giunta ha previsto anche che per il progetto dal valore di 730mila euro, ci sia una quota di compartecipazione di 73mila e 730 euro da parte del Comune di Gravina.

Adesso dunque bisognerà aspettare l'esito dell'avviso pubblico per capire se il progetto verrà finanziato o meno.
  • Via indipendenza
