Gravina, al via lo Sportello Psicologico Galattica:

A Gravina in Puglia torna lo Sportello di ascolto psicologico inserito nel circuito regionale Galattica, grazie alla collaborazione tra Punto GG, il Comune di Gravina in Puglia e la neonata associazione Apnea APS.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai giovani un luogo in cui poter parlare, confrontarsi e trovare un primo orientamento rispetto alle proprie difficoltà personali, emotive e relazionali. Un servizio che punta soprattutto sull'ascolto e sulla prevenzione, favorendo una maggiore consapevolezza sul benessere psicologico.A curare lo sportello sarà la dottoressa Tania Lippolis, psicologa e referente di Apnea APS, associazione recentemente costituita, che si occupa di benessere psico-fisico, laboratori, workshop esperienze ed educazione emotiva.Lo sportello rappresenta un primo accesso alla psicoterapia e uno spazio di orientamento, accompagnato anche da attività di divulgazione rivolte agli Under 35.L'iniziativa si inserisce nel percorso della rete Galattica, la rete regionale dedicata alle politiche giovanili, che anche a Gravina continua a proporre attività e servizi pensati per mettere i giovani al centro.Con questa nuova attività, Punto GG e Apnea APS intendono quindi costruire un ulteriore punto di riferimento per i giovani, nella convinzione che chiedere aiuto non sia una debolezza, ma un primo passo verso il proprio benessere.L'obiettivo è contrastare il senso di solitudine e inadeguatezza che spesso porta i giovani a non chiedere aiuto, ricordando che chiedere supporto non è un segno di debolezza né qualcosa di cui vergognarsi. Il benessere psicologico va coltivato attraverso ascolto, informazione e prevenzione, non soltanto nei momenti di emergenza.Per prenotare il colloquio è sufficiente compilare l'apposito modulo online, attraverso il quale sarà possibile manifestare il proprio interesse e richiedere un appuntamento.Il link per accedere al modulo di prenotazione è disponibile sui canali social ufficiali di Punto GG e Apnea.