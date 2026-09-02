Mondo Giovane
Gravina, al via lo Sportello Psicologico Galattica:
Punto GG e Apnea APS al fianco dei giovani under 35
Gravina - mercoledì 2 settembre 2026 12.42
A Gravina in Puglia torna lo Sportello di ascolto psicologico inserito nel circuito regionale Galattica, grazie alla collaborazione tra Punto GG, il Comune di Gravina in Puglia e la neonata associazione Apnea APS.
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai giovani un luogo in cui poter parlare, confrontarsi e trovare un primo orientamento rispetto alle proprie difficoltà personali, emotive e relazionali. Un servizio che punta soprattutto sull'ascolto e sulla prevenzione, favorendo una maggiore consapevolezza sul benessere psicologico.
A curare lo sportello sarà la dottoressa Tania Lippolis, psicologa e referente di Apnea APS, associazione recentemente costituita, che si occupa di benessere psico-fisico, laboratori, workshop esperienze ed educazione emotiva.
Lo sportello rappresenta un primo accesso alla psicoterapia e uno spazio di orientamento, accompagnato anche da attività di divulgazione rivolte agli Under 35.
L'iniziativa si inserisce nel percorso della rete Galattica, la rete regionale dedicata alle politiche giovanili, che anche a Gravina continua a proporre attività e servizi pensati per mettere i giovani al centro.
Con questa nuova attività, Punto GG e Apnea APS intendono quindi costruire un ulteriore punto di riferimento per i giovani, nella convinzione che chiedere aiuto non sia una debolezza, ma un primo passo verso il proprio benessere.
L'obiettivo è contrastare il senso di solitudine e inadeguatezza che spesso porta i giovani a non chiedere aiuto, ricordando che chiedere supporto non è un segno di debolezza né qualcosa di cui vergognarsi. Il benessere psicologico va coltivato attraverso ascolto, informazione e prevenzione, non soltanto nei momenti di emergenza.
Per prenotare il colloquio è sufficiente compilare l'apposito modulo online, attraverso il quale sarà possibile manifestare il proprio interesse e richiedere un appuntamento.
Il link per accedere al modulo di prenotazione è disponibile sui canali social ufficiali di Punto GG e Apnea.
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai giovani un luogo in cui poter parlare, confrontarsi e trovare un primo orientamento rispetto alle proprie difficoltà personali, emotive e relazionali. Un servizio che punta soprattutto sull'ascolto e sulla prevenzione, favorendo una maggiore consapevolezza sul benessere psicologico.
A curare lo sportello sarà la dottoressa Tania Lippolis, psicologa e referente di Apnea APS, associazione recentemente costituita, che si occupa di benessere psico-fisico, laboratori, workshop esperienze ed educazione emotiva.
Lo sportello rappresenta un primo accesso alla psicoterapia e uno spazio di orientamento, accompagnato anche da attività di divulgazione rivolte agli Under 35.
L'iniziativa si inserisce nel percorso della rete Galattica, la rete regionale dedicata alle politiche giovanili, che anche a Gravina continua a proporre attività e servizi pensati per mettere i giovani al centro.
Con questa nuova attività, Punto GG e Apnea APS intendono quindi costruire un ulteriore punto di riferimento per i giovani, nella convinzione che chiedere aiuto non sia una debolezza, ma un primo passo verso il proprio benessere.
L'obiettivo è contrastare il senso di solitudine e inadeguatezza che spesso porta i giovani a non chiedere aiuto, ricordando che chiedere supporto non è un segno di debolezza né qualcosa di cui vergognarsi. Il benessere psicologico va coltivato attraverso ascolto, informazione e prevenzione, non soltanto nei momenti di emergenza.
Per prenotare il colloquio è sufficiente compilare l'apposito modulo online, attraverso il quale sarà possibile manifestare il proprio interesse e richiedere un appuntamento.
Il link per accedere al modulo di prenotazione è disponibile sui canali social ufficiali di Punto GG e Apnea.