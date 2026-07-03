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Gravina Pride 2026: il 4 luglio torna la sesta edizione

La manifestazione è promossa dall'Associazione Punto GG

Gravina - venerdì 3 luglio 2026 Comunicato Stampa
Sabato 4 luglio Gravina in Puglia ospiterà la sesta edizione del Gravina Pride, la manifestazione promossa dall'Associazione Punto GG-APS dedicata ai temi dei diritti, dell'inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

Nel corso degli anni il Gravina Pride è diventato un appuntamento riconoscibile per la città e per il territorio, coinvolgendo associazioni, realtà culturali, volontari e cittadini in una giornata aperta al confronto e alla partecipazione.

L'iniziativa intende offrire uno spazio pubblico in cui parlare di diritti, identità, rispetto delle differenze, attraverso momenti di incontro, testimonianze e condivisione.

La manifestazione prenderà il via con il tradizionale corteo cittadino. Il ritrovo è previsto in Piazza Scacchi a partire dalle ore 17:00, mentre la partenza della parata è fissata per le ore 17:30.

Il corteo attraverserà Via Matteotti, Piazza Notar Domenico, Via Guglielmo Marconi e raggiungerà Piazza Giuseppe Pellicciari e via San Vito Vecchio, dinanzi alle Officine Culturali, per poi giungere in Via Giacomo Leopardi ai Giardini Hortus, con l'arrivo previsto per le ore 18:00, che segnerà l'inizio e l'alternarsi di numerosi interventi di varie associazioni e di ospiti invitati, testimonianze e momenti di dialogo con il pubblico. Seguirà dalle 19.00 uno spazio di Open Mic, pensato per dare voce a esperienze personali, riflessioni e contributi della comunità. Infine per le 21.00 è previsto un dj set come momento conclusivo della manifestazione.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.
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