Gravina Pride 2026: il 4 luglio torna la sesta edizione

Sabato 4 luglio Gravina in Puglia ospiterà la sesta edizione del Gravina Pride, la manifestazione promossa dall'Associazione Punto GG-APS dedicata ai temi dei diritti, dell'inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione.Nel corso degli anni il Gravina Pride è diventato un appuntamento riconoscibile per la città e per il territorio, coinvolgendo associazioni, realtà culturali, volontari e cittadini in una giornata aperta al confronto e alla partecipazione.L'iniziativa intende offrire uno spazio pubblico in cui parlare di diritti, identità, rispetto delle differenze, attraverso momenti di incontro, testimonianze e condivisione.La manifestazione prenderà il via con il tradizionale corteo cittadino. Il ritrovo è previsto in Piazza Scacchi a partire dalle ore 17:00, mentre la partenza della parata è fissata per le ore 17:30.Il corteo attraverserà Via Matteotti, Piazza Notar Domenico, Via Guglielmo Marconi e raggiungerà Piazza Giuseppe Pellicciari e via San Vito Vecchio, dinanzi alle Officine Culturali, per poi giungere in Via Giacomo Leopardi ai Giardini Hortus, con l'arrivo previsto per le ore 18:00, che segnerà l'inizio e l'alternarsi di numerosi interventi di varie associazioni e di ospiti invitati, testimonianze e momenti di dialogo con il pubblico. Seguirà dalle 19.00 uno spazio di Open Mic, pensato per dare voce a esperienze personali, riflessioni e contributi della comunità. Infine per le 21.00 è previsto un dj set come momento conclusivo della manifestazione.La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.