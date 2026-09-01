Corretta la denominazione dell'I.C. Ingannamorte

Quando la storia si fa strada, quando il tempo è un gran dottore, la verità viene ad essere riconosciuta. Stando alle notizie e al documento ufficiale emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, a partire da oggi, l'Istituto Comprensivo Nunzio Ingannamorte avrà, finalmente, la sua dicitura corretta di Nunzio Incannamorte, a seguito dei verbali redatti delle riunioni dei Consigli d'Istituto e del Collegio dei docenti, svoltesi nella giornata del 25 giugno 2025.In essi e con essi "si prendeva atto della correttezza della documentazione storico-biografica connessa alla corretta denominazione del personaggio cui è intitolata la scuola e veniva chiesto il cambio di denominazione: da Nunzio Ingannamorte a Nunzio Incannamorte". Tra l'altro, "dalle verifiche documentali e da fonti attendibili comprese pubblicazioni ufficiali e registri anagrafici, emergeva con chiarezza come il corretto cognome del decorato Capitano sia "Incannamorte" e non Ingannamorte come attualmente riportato".Il provvedimento è stato notificato al Dirigente scolastico, alla Prefettura di Bari, al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia, alla Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.