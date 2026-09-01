Scuola Incannamorte
Scuola Incannamorte
Scuola e Università

Corretta la denominazione dell'I.C. Ingannamorte

Da oggi si chiama Nunzio Incannamorte

Gravina - martedì 1 settembre 2026 9.59
Quando la storia si fa strada, quando il tempo è un gran dottore, la verità viene ad essere riconosciuta. Stando alle notizie e al documento ufficiale emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, a partire da oggi, l'Istituto Comprensivo Nunzio Ingannamorte avrà, finalmente, la sua dicitura corretta di Nunzio Incannamorte, a seguito dei verbali redatti delle riunioni dei Consigli d'Istituto e del Collegio dei docenti, svoltesi nella giornata del 25 giugno 2025.

In essi e con essi "si prendeva atto della correttezza della documentazione storico-biografica connessa alla corretta denominazione del personaggio cui è intitolata la scuola e veniva chiesto il cambio di denominazione: da Nunzio Ingannamorte a Nunzio Incannamorte". Tra l'altro, "dalle verifiche documentali e da fonti attendibili comprese pubblicazioni ufficiali e registri anagrafici, emergeva con chiarezza come il corretto cognome del decorato Capitano sia "Incannamorte" e non Ingannamorte come attualmente riportato".

Il provvedimento è stato notificato al Dirigente scolastico, alla Prefettura di Bari, al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia, alla Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
  • Giuseppe Massari
  • Scuola Ingannamorte
Altri contenuti a tema
Castiglione delle Stiviere, l’intitolazione parco alla memoria di papa Benedetto XIII attualità Castiglione delle Stiviere, l’intitolazione parco alla memoria di papa Benedetto XIII Cerimonia in occasione del III centenario della Canonizzazione di San Luigi Gonzaga
Aprire una scuola di cinema a Gravina: la Proposta di Pinuccio Massari Punto di vista Aprire una scuola di cinema a Gravina: la Proposta di Pinuccio Massari Se ne discute a Punto di Vista, la rubrica di Gravinalife per dare voce alla città
“Insieme”: Quando l’arte a scuola diventa una lezione di vita Eventi “Insieme”: Quando l’arte a scuola diventa una lezione di vita Una iniziativa presentata dall’'I.C. "Nunzio Incannamorte"
Tutela per gli affreschi di San Vito Vecchio cultura Tutela per gli affreschi di San Vito Vecchio Lettera aperta di Giuseppe Massari a Soprintendenza e Fondazione Santomasi
La biografia dell’ing. Lacalamita da Gravinalife all’Università di Padova cultura La biografia dell’ing. Lacalamita da Gravinalife all’Università di Padova Il Prof. Raito pronto a pubblicare le memorie di Lacalamita. Giuseppe Massari ne curerà la presentazione.
L’area e la cripta di San Vito Vecchio sono in vendita La città L’area e la cripta di San Vito Vecchio sono in vendita Potrebbe essere interessato all’acquisto il Comune?
“Salvaguardiamo l’antico e storico Crocifisso della chiesa di San Sebastiano” La città “Salvaguardiamo l’antico e storico Crocifisso della chiesa di San Sebastiano” L’appello di Giuseppe Massari alla soprintendenza
Aneddoti del Giubileo Passeggiando con la storia Aneddoti del Giubileo Rubrica “Passeggiando con la storia” a cura di Giuseppe Massari
Conca: “le regole valgono per tutti. A maggior ragione per un consigliere comunale”
1 settembre 2026 Conca: “le regole valgono per tutti. A maggior ragione per un consigliere comunale”
Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: La Medicina
31 agosto 2026 Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: La Medicina
Memorial Domenico Conticchio
31 agosto 2026 Memorial Domenico Conticchio
Cooperazione internazionale, dalla Regione Puglia 370 mila euro per nuovi progetti
31 agosto 2026 Cooperazione internazionale, dalla Regione Puglia 370 mila euro per nuovi progetti
Coppa Italia, la Fbc vince contro il Martina
30 agosto 2026 Coppa Italia, la Fbc vince contro il Martina
Coppa Italia, la Fbc attende il Martina
30 agosto 2026 Coppa Italia, la Fbc attende il Martina
Incendio nell'Alta Murgia: “Un disastro annunciato, che impone una svolta”
30 agosto 2026 Incendio nell'Alta Murgia: “Un disastro annunciato, che impone una svolta”
“Traditi”: presentazione del libro di Antonio Ingroia
29 agosto 2026 “Traditi”: presentazione del libro di Antonio Ingroia
Asilo Nido, approvata graduatoria
29 agosto 2026 Asilo Nido, approvata graduatoria
Carburante agricolo, la Regione Puglia sostiene le imprese agricole
29 agosto 2026 Carburante agricolo, la Regione Puglia sostiene le imprese agricole
Torna la Festa dei Bambini
28 agosto 2026 Torna la Festa dei Bambini
Fal, tempi rispettati e impegni mantenuti
28 agosto 2026 Fal, tempi rispettati e impegni mantenuti
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.