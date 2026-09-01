Trattenere i talenti, attrarre gli investimenti

"Creare un modello moderno basato su specializzazioni intelligenti e trasferimento tecnologico". Questa l'idea originaria della Regione Puglia. Una progettualità che si può realizzare trattenendo i talenti e attraendo gli investimenti.Un approccio che - spiegano dall'ente regionale - nasce dalla considerazione che "il sistema economico pugliese cresce e punta a consolidare l'innovazione come motore stabile di sviluppo, occupazione qualificata e competitività".E allora perché non realizzare un Hub Puglia che si ponga come ecosistema dell'innovazione che metta in rete imprese, ITS Academy, università, centri di ricerca, distretti produttivi, poli tecnologici, istituzioni ed enti di formazione?Un centro che consenta il rafforzamento delle filiere strategiche e delle specializzazioni produttive della Puglia, la nascita e la crescita di startup e imprese innovative. Inoltre, questo nuovo approccio servirà ad attrarre investimenti nazionali e internazionali ad alto contenuto tecnologico e a promuovere lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione del capitale umano per trattenere e attrarre talenti.Infine, con questa idea progettuale si intende valorizzare la diffusione dell'innovazione digitale, della sostenibilità e del trasferimento tecnologico nei processi produttivi.Insomma, una nuova sfida da affrontare con l'aiuto della comunità pugliese, in un modello di democrazia partecipata. Per questa ragione la Regione Puglia ha lanciato un appello a scuole, enti di formazione, enti locali, università e mondo della ricerca, associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese, gruppi informali e cittadini invitati a presentare esperienze e sperimentazioni coerenti con questa visione, entro il 13 settembre, con la discussione sulle proposte che verranno discusse nell'ambito della Fiera del Levante, il 26 settembre prossimo.