premio arte bizantina negli eremi 2026
premio arte bizantina negli eremi 2026
cultura

Arte Bizantina negli Eremi di Gravina

19esima edizione del premio a cura Associazione Amici della Fondazione “E. Pomarici-Santomasi”

Gravina - lunedì 6 aprile 2026
Un concorso nazionale per la realizzazione di tre opere artistiche che richiamino l'Arte Bizantina negli Eremi di Gravina.

Questo è l'oggetto del bando emesso dall'Associazione Amici della Fondazione "E. Pomarici-Santomasi" per la 19esima edizione del Premio Arte Bizantina negli Eremi di Gravina.

Un concorso rivolto ad artista o a studenti d'arte, più precisamente ad artisti italiani e stranieri ed a studenti delle Accademie e Licei Artistici. Una iniziativa che- spiegano gli organizzatori- intende unire spiritualità, storia e creatività nel cuore della Puglia.

In questa edizione 2026 il premio è dedicato alla realizzazione di opere ispirate all'iconografia bizantina di tre figure storiche come quella di San Staso (Eustachio); Santa Sofia e San Felice di Nola.

Il bando mette in palio premi in denaro che verranno assegnati dalla commissione giudicante, con il primo premio di 600 euro, 400 euro al secondo classificato e 300 euro per il terzo gradino del podio, con un premio speciale di 100 euro per la miglior opera realizzata da uno studente. Le opere vincitrici, poi, entreranno a far parte del patrimonio permanente dell'Associazione.

Per partecipare al concorso bisognerà inoltrare le domande via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dagostinomarisa3@gmail.com., entro il 19 aprile prossimo, con l'invio o consegna fisica dell'opera che dovrà avvenire entro il 30 Aprile 2026.
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