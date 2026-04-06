Un concorso nazionale per la realizzazione di tre opere artistiche che richiamino l'Arte Bizantina negli Eremi di Gravina.Questo è l'oggetto del bando emesso dall'Associazione Amici della Fondazione "E. Pomarici-Santomasi" per la 19esima edizione del Premio Arte Bizantina negli Eremi di Gravina.Un concorso rivolto ad artista o a studenti d'arte, più precisamente ad artisti italiani e stranieri ed a studenti delle Accademie e Licei Artistici. Una iniziativa che- spiegano gli organizzatori- intende unire spiritualità, storia e creatività nel cuore della Puglia.In questa edizione 2026 il premio è dedicato alla realizzazione di opere ispirate all'iconografia bizantina di tre figure storiche come quella di San Staso (Eustachio); Santa Sofia e San Felice di Nola.Il bando mette in palio premi in denaro che verranno assegnati dalla commissione giudicante, con il primo premio di 600 euro, 400 euro al secondo classificato e 300 euro per il terzo gradino del podio, con un premio speciale di 100 euro per la miglior opera realizzata da uno studente. Le opere vincitrici, poi, entreranno a far parte del patrimonio permanente dell'Associazione.Per partecipare al concorso bisognerà inoltrare le domande via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dagostinomarisa3@gmail.com., entro il 19 aprile prossimo, con l'invio o consegna fisica dell'opera che dovrà avvenire entro il 30 Aprile 2026.