Grande successo per “A lupo A lupo!”

6 foto teatro burattini 2025

Anche questa volta il teatro dei burattini coglie nel segno. Grande successo per lo spettacolo che lifenews24.it ha organizzato presso l'auditorium della Parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo.Un evento che nasce dalla volontà dell'editore di riproporre una iniziativa adatto alle famiglie, attraverso un'attività artistica che coinvolge grandi e piccini.Anche in questa occasione si è deciso di unire le forze. Usando una metafora sportiva: squadra che vince non si cambia. Ed Infatti ad accompagnare in questa nuova avventura l'editore, è stata l'associazione culturale la Trottola, che ha curato lo spettacolo e Don Renato De Souza della Parrocchia del SS Pietro e Paolo, che ha ospitato la manifestazione.A rendere possibile questa iniziativa gratuita sono state anche alcune aziende che hanno voluto sostenere il progetto. A contribuire e supportare lo spettacolo sono state l'Agenzia Topputo Viaggi; lo studio dentistico Leone; Decò Supermercati; Colangelo Pneumatici; Leo buongusto; il Broker di Dinicolamaria Andrea; Viaggio a Gravina in Puglia; Podomedic Center; l'Ottica Pasquale Martelli con sedi a Gravina in Puglia e a Spinazzola e Gagliardi Fornitore di trattori e macchine agricole che ha sede a Spinazzola.E così, bambini festosi ed urlanti hanno accompagnato la performance di Giuseppe e Giusi, partecipando con grande trasporto alle gag del duo di burattinai che sono riusciti a far rivivere la magia del teatro dei pupazzi, regalando al pubblico presente alcuni momenti di spensieratezza.