Grande successo per “A lupo A lupo!”
Applausi a scena aperta per lo spettacolo del teatro dei burattini
Gravina - lunedì 17 novembre 2025 9.56
Anche questa volta il teatro dei burattini coglie nel segno. Grande successo per lo spettacolo che lifenews24.it ha organizzato presso l'auditorium della Parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo.
Un evento che nasce dalla volontà dell'editore di riproporre una iniziativa adatto alle famiglie, attraverso un'attività artistica che coinvolge grandi e piccini.
Anche in questa occasione si è deciso di unire le forze. Usando una metafora sportiva: squadra che vince non si cambia. Ed Infatti ad accompagnare in questa nuova avventura l'editore, è stata l'associazione culturale la Trottola, che ha curato lo spettacolo e Don Renato De Souza della Parrocchia del SS Pietro e Paolo, che ha ospitato la manifestazione.
A rendere possibile questa iniziativa gratuita sono state anche alcune aziende che hanno voluto sostenere il progetto. A contribuire e supportare lo spettacolo sono state l'Agenzia Topputo Viaggi; lo studio dentistico Leone; Decò Supermercati; Colangelo Pneumatici; Leo buongusto; il Broker di Dinicolamaria Andrea; Viaggio a Gravina in Puglia; Podomedic Center; l'Ottica Pasquale Martelli con sedi a Gravina in Puglia e a Spinazzola e Gagliardi Fornitore di trattori e macchine agricole che ha sede a Spinazzola.
E così, bambini festosi ed urlanti hanno accompagnato la performance di Giuseppe e Giusi, partecipando con grande trasporto alle gag del duo di burattinai che sono riusciti a far rivivere la magia del teatro dei pupazzi, regalando al pubblico presente alcuni momenti di spensieratezza.
