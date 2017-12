Giornata della trasparenza: convegno in Comune

Promuovere la cultura della legalità ed abbattere gli steccati che ancora oggi separano cittadini e Pubblica Amministrazione. Questi i temi che saranno al centro della Giornata della Trasparenza, organizzata dal Comune di Gravina in Puglia per favorire il radicamento del valore della trasparenza e della prevenzione della corruzione in ambito amministrativo, aprendo sempre più la casa comunale e la pubblica amministrazione alla cittadinanza attiva.Se ne parlerà venerdì 29 dicembre, con inizio alle 9, nei saloni dell'aula consiliare. L'evento si svolgerà sotto forma di incontro-dibattito che terrà insieme il confronto tra responsabili e dipendenti comunali e quello tra PA e cittadini. Ai saluti del sindaco Alesio Valente e di Maria Filippa Digiesi, presidente dell'assemblea consiliare, seguiranno gli interventi del vicesindaco Maria Nicola Matera e del segretario generale dell'ente, Antonella Tampoia, responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune, e quelli di Raffaella Vignola (responsabile dei servizi demografici) e Michele Ciaccia (Servizio entrate e tributi). Nel corso della mattinata, in particolare, i responsabili dei servizi comunali interessati metteranno a disposizione le proprie competenze per illustrare le normative vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione ed anche per informare la cittadinanza sui servizi già disponibili sul sito internet comunale.