Furto di attrezzi in rame e ferro, tre arresti

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato tre uomini di Gravina in Puglia, di 22, 36 e 45 anni, responsabili in concorso di furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso.Nel pomeriggio di ieri, il titolare di un'azienda sita in prossimità della diga di San Giuliano, si è accorto che gli era stato rubato diverso materiale in ferro ed in rame, tra cui un cancello a doppia anta posto a protezione del deposito attrezzi e macchinari sradicandolo dalle cerniere di ancoraggio, tre porte in ferro, un tubo in ferro lungo oltre quattro metri e dodici tubi in rame che collegavano la caldaia ai termosifoni della struttura.Subito ha dato l'allarme alla Polizia che è intervenuta con le Volanti ed è riuscita a bloccare un furgone "cassonato" di colore bianco, in direzione Gravina in Puglia, che trasportava il materiale corrispondente alla descrizione fornita dall'imprenditore.Le Volanti, quindi, dopo aver bloccato il furgone hanno identificato i tre uomini a bordo. Uno ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.Contestualmente, gli agenti della Squadra Mobile hanno raccolto la denuncia dell'imprenditore, procedendo alla ricostruzione minuziosa delle fasi del furto. Sono in corso accertamenti della Squadra Mobile sulla provenienza di altro materiale ferroso trovato sul furgone. Sono stati anche sequestrati vari arnesi atti allo scasso, tra cui una tronchese ed un coltello di grosse dimensioni.