San Giorgio: appuntamenti del 28 aprile a cura della Fondazione E. P. Santomasi

Oggi, 28 aprile, è l'ultima giornata della 725esima edizione della Fiera San Giorgio. Il programma prevede alle ore 16:30 presso la sala convegni per la "Fiera In", il "Gran Riconoscimento I Gigli delle Due Sicilie" giunto al suo terzo appuntamento.Il Riconoscimento è riservato alle attività produttive aventi sedi legali a sud della penisola italiana e che meglio si contraddistinguono per creatività, innovazione, capacità di diffusione delle produzioni, ricerca. E' assegnato ad aziende, ricercatori, istituzioni, artisti, ricercatori, dopo l'attenta valutazione e scelta dell'apposita Commissione formata dall'economista Canio Trione, dal consulente in certificazione Pierluigi Rossi; dalla scrittrice Monica Lippolis, dall'imprenditrice Katia Piarulli; dal ricercatore storico Luciano Rotolo e da Sabino Rutigliano, già amministratore dello Stato di New York. La manifestazione ospiterà la performance della showgirl Antonella Genga e del chitarrista Giuseppe De Trizio. Un'ulteriore novità di quest'anno è l'assegnazione di uno dei Riconoscimenti ad un'azienda scelta tra quelle espositrici in Fiera.Alle ore 21 per il "Fiera Off" si terrà presso il Museo civico il concerto di Domenico Larocca "Ventizerotre tour" con la band composta da Larocca (voce, chitarra acustica), Nicolò Petrafesa (tastiere), Carmine Calia (tastiere, chitarre elettriche, fisarmonica), Donato Mandolino (chitarre, cori), Francesco Lavecchia (basso), Giovanni Gramegna (batteria). Dopo il successo del primo appuntamento della Fiera Off con la cantante gravinese Rita Zingariello con il "Canto dell'ape", ancora un altro cantautore gravinese. Cresciuto tra la Murgia pugliese e Milano, Larocca inizia le registrazioni per il suo album d'esordio, "Ventizerotre" nel 2017. Pubblica, in anteprima esclusiva su Rolling Stone, il videoclip del primo singolo intitolato "Contorni", mixato e masterizzato da Tommaso Colliva e Giovanni Versari con il patrocinio di Puglia Sounds, Teatro Pubblico Pugliese e della Regione Puglia. L'album d'esordio, mixato da Marco Olivi, è uscito per la Place to be Records il 22 Gennaio 2019: dieci canzoni che raccontano la vita e l'amore dei giorni che anticipano la primavera. "Ventizerotre è la fotografia di un'infanzia spensierata passata tra giardini incantati, spiagge infinite e riunioni di famiglia" scrive Larocca.Si chiude così la ricca programmazione degli eventi curata dalla Fondazione E.P. Santomasi che si è impegnata a svolgere al meglio il compito affidatogli dall'amministrazione comunale.