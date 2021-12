Fal: riapre la tratta tra Bari centrale e Grumo

Nel pieno rispetto dei tempi previsti dai lavori alla stazione di Modugno, le Ferrovie Appulo Lucane (FAL) domani 10 dicembre, dalle ore 12, riattiva la circolazione ferroviaria sulla tratta Bari Centrale – Grumo Appula, interrotta lo scorso 25 novembre. Viene ripristinato l'orario generale del servizio ferroviario precedentemente in vigore.Domani, dall'inizio della giornata e fino alla riattivazione della circolazione ferroviaria, saranno assicurati i servizi bus sostitutivi. Queste le ultime due corse dei bus:- SA 113 in partenza da Bari Centrale per Grumo Appula alle ore 11.07:- SA 118 in partenza da Grumo Appula per Bari Centrale alle ore 11.08.La circolazione ferroviaria riprenderà con i seguenti due treni:- Treno n. 120 in partenza da Gravina per Bari Centrale alle ore 11.26;- Treno n. 115 in partenza da Bari Centrale per Gravina alle ore 12.37.Sempre nella mattinata di domani, alle ore 10 a Modugno sarà inaugurata la nuova stazione interrata delle Ferrovie Appulo Lucane (Piazza Franco Casavola, 1). Interverranno il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento; il Direttore Generale, Matteo Colamussi; il Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia; l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia; il Prefetto di Bari, Antonella Bellomo; il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.