Denis Nesci, candidato alle Elezioni europee con Fratelli d'Italia

Denis NesciLaureato in Giurisprudenza, indirizzo Scienze Giuridiche per le Imprese, nato nel 1981, di origini calabresi, all'età di 19 anni mi sono trasferito a Roma, città che mi ha permesso di muovere i primi passi nel mondo lavorativo, sociale e politico.Nel 2008 ho fondato l'U.Di.Con (Unione per la difesa dei consumatori) e sono diventato Presidente Nazionale dell'associazione che allo stato attuale conta oltre 500 sedi riconosciute in tutto il territorio nazionale, e circa 90.000 iscritti certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico.Da settembre 2015, a seguito dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentativi a livello Nazionale, sono diventato membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti (CNCU).Nel 2012 ho fondato il mensile "Udiconews – Occhio al consumo" ricoprendo il ruolo di Direttore Editoriale, rivista che si occupa di informare i consumatori sulle questioni relative alla sfera consumeristica.La prima esperienza politica risale alle scorse competizioni europee quando i dirigenti e i collaboratori della mia struttura mi hanno designato come loro rappresentante per competere per l'elezione del Parlamento Europeo nella circoscrizione meridionale nella lista diNCD sono riuscito ad ottenere 37.000 preferenze circa, di cui circa 15.000 in Calabria, 10.000 in Campania, 10.000 in Puglia, 1500 in Basilicata e il restante in Abruzzo.(Comunicazione a cura del candidato)