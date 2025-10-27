Mondo Giovane
Dal Territorio alle Idee: a Gravina il laboratorio per costruire la mappa delle opportunità
Un’iniziativa del programma regionale Mappa delle Opportunità
Gravina - lunedì 27 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Il Nodo Galattica di Gravina in Puglia ospita il laboratorio "Dal Territorio alle Idee", un'iniziativa del programma regionale Mappa delle Opportunità promossa da Regione Puglia e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, nell'ambito della Rete Galattica – Rete Giovani Puglia.
L'incontro, in programma questo pomeriggio 27 ottobre, presso il Punto Giovani (Via Rodi, 6) alle ore 17:00, invita ragazze e ragazzi del territorio a partecipare a un percorso di esplorazione collettiva finalizzato a mappare risorse, luoghi, persone e iniziative che rappresentano potenziali motori di sviluppo locale.
In un'epoca in cui il racconto del territorio è spesso centrato sulla mancanza – di risorse, spazi, opportunità – il laboratorio propone un cambio di prospettiva: passare dal racconto della carenza a quello della possibilità. Attraverso metodologie partecipative e strumenti di facilitazione visiva, i partecipanti saranno guidati in un esercizio condiviso di osservazione attiva e progettazione collaborativa.
L'obiettivo è stimolare consapevolezza, senso di appartenenza e spirito d'iniziativa, incoraggiando i giovani a riconoscere e valorizzare ciò che già funziona nella propria comunità. Le riflessioni e le connessioni emerse confluiranno nella Mappa delle Opportunità, uno strumento regionale in costante aggiornamento che raccoglie esperienze e risorse locali, rendendole accessibili e condivise a livello territoriale.
L'evento è gratuito, con registrazione obbligatoria.
Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile consultare il portale galatticapuglia.it
o i canali social ufficiali della Rete Galattica – Nodo di Gravina in Puglia.
