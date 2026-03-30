Criticità per le visite garantite pazienti oncologici

Ci sono delle criticità che vanno evidenziate, soprattutto se colpiscono i più deboli. Per questo i Cittadini Attivi, Vincenzo Forzati e Enio Cristallo, hanno deciso di segnalare ai vertici della sanità pugliese le problematiche legate alle visite garantite per i pazienti oncologici.Forzati e Cristallo hanno inviato una missiva all'Assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, al Direttore Generale ASL Bari Luigi Fruscio e alla Consigliera Regionale Elisabetta Vaccarella. Ecco il contenuto della loro lettera."Il compito della nostra piccola associazione CITTADINI ATTIVI è quello di raccogliere le istanze che provengono dal territorio e portarle nelle sedi opportune.Purtroppo abbiamo riscontrato che, molti pazienti o loro caregiver, hanno difficoltà a prenotare visite garantite per pazienti oncologici con esenzione 048.Al numero indicato sul portale Puglia Salute, 080589080 non si hanno riscontri ed il telefono squilla per ore. Considerando che questo è un servizio che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, capiamo che il numero di utenti sia importante e per tali motivi chiediamo espressamente che il servizio venga potenziato.Oltre all'abbattimento delle liste d'attesa, che il Governo Regionale e tutti i vertici ASL stanno affrontando in maniera seria ed efficace e cogliamo l'occasione per ringraziarvi, si chiede altresì di attenzionare la situazione dei centralini e dei CUP presenti sul territorio, molte volte in difficoltà vista la mole di utenti.I nostri pazienti oncologici, vivono uno stato d'animo di incertezza nei confronti del presente e di forte incertezza per il futuro, avere delle risposte, tempestive, non solo può salvare la loro vita ma può rappresentare una carezza sul loro cuore colmo di insicurezza e paura.Sicuri di un vostro riscontro.Cordiali Saluti