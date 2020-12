Covid, in calo il numero dei positivi

Inversione di tendenza della pandemia che nella giornata di ieri fa registrare un dato incoraggiante, nell'ottica del superamento del picco di contagi. Infatti, nella giornata di ieri, se pur il numero di tamponi positivi registrato è stato molto alto, il valore delle persone che si sono negativizzate è stato superiore.In particolare nelle ultime 24 ore sono stati segnalati ben 107 nuovi casi di positività, mentre il numero dei guariti è stato di 178 unità, portando così a 929 il numero degli attualmente positivi.Certo, non va dimenticato che con questi nuovi contagi il numero complessivo delle persone che hanno contratto il virus in questa seconda ondata nella città di Gravina, supera le 1500 unità, per non parlare poi del prezzo pagato in termini di vittime. Dati che si spera, non debba essere aggiornato nelle prossime settimane.Tutte ragioni che fanno dire al sindaco Valente che il passaggio in zona gialla della Puglia sembra prematuro. "Il passaggio in zona gialla è una doccia fredda. Sono sconcertato e avvilito"- ha commentato Valente, non condividendo il provvedimento, vista la situazione sanitaria non ancora sotto controllo. "Sentirò il Governatore Emiliano per vedere se per questa zona si può fare qualcosa di più"- ha concluso il primo cittadino.