Covid-19: Valente insiste per la postazione dei tamponi a Gravina

Nuovo record di contagi da coronavirus a Gravina. In una sola giornata, infatti, si sono registrati ben 31 casi di positività al covid-19, portando così il totale delle persone che sono risultate positive in questa seconda ondata a 242. Gli attualmente positivi, però, sono 213 perché nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 5 nuovi guariti, che così arrivano a 33. Preoccupante è, invece, il dato che riguarda gli ospedalizzati: aumentati di altre tre unità, con, in particolare, una persona costretta al ricovero in terapia intensiva. Un bollettino che alza ancora di più il livello di allarme per la comunità, con il sindaco Valente, che ha voluto ribadire la propria richiesta alla regione Puglia di istituire, anche a Gravina, un "drive through" che consenta di effettuare tamponi più velocemente: anche perché le strutture come quella di Altamura sono sature. Questa situazione lascia libere le persone di andare in giro per la città con il rischio di contagiarne altre. "Abbiamo bisogno di fermare questa impennata dei contagi. Servono misure drastiche"- ha concluso Valente, invitando nuovamente la popolazione ad un senso di responsabilità e al rispetto delle regole per evitare il diffondersi dei contagi.