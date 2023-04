Corteo e consegna chiavi aprono la San Giorgio

10 foto inaugurazione corteo fiera

"Dichiaro aperta la 729esima fiera di San Giorgio". Con queste parole il sindaco di Gravina Fedele Lagreca ha consegnato le chiavi della città al mastro di fiera, sancendo ufficialmente l'apertura della 729esima edizione della Fiera San Giorgio. Una tradizione recuperata dopo tre anni di fermo, con il corteo storico dell'Associazione "G.Montfort", a dare inizio ufficialmente gli eventi "San Giorgio".Il corteo è partito dalla scuola "San Giovanni Bosco", mentre ad attendere i figuranti a palazzo di città, il sindaco di Gravina Dott. Fedele Lagreca con autorità civili e militari.Numerosa la rappresentanza istituzionale intervenuta, infatti alla lettura dell'editto hanno partecipato anche l'onorevole Marcello Gemmato, la Senatrice Vita Maria Nocco, gli onorevoli Marco Lacarra, Gianmauro Dell'olio, Ubaldo Pagano e il Senatore Dario Damiani. Dalla Regione Puglia in rappresentanza del presidente Emiliano, l'assessore al personale Gianni Stea con l'assessore al turismo Francesco Lopane. Anche molti i sindaci del circondario di Gravina, ovvero i rappresentanti istituzionali dei comuni di Altamura, Spinazzola, Poggiorsini, Santeramo, Bitonto, Barletta, Toritto, Castellana Grotte, Corato, Cassano delle Murge.Dal balcone del Comune il Re, interpretato quest'anno per la circostanza dal noto attore Ronn Moss, conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Ridge Forrester nella soap opera "Beautiful" e la sua regina, impersonata dalla compaesana Pia Pappalardi, hanno salutato la numerosa folla che è accorsa ad acclamarli. Il colorato corteo è proseguito poi alla volta dell'area fiera dove si è provveduto al taglio del nastro di inaugurazione.