Consorzio di bonifica, riaprono gli uffici a Gravina

Verso la riapertura degli uffici amministrativi del Consorzio di Bonifica a Gravina.La svolta arriva in seguito all'interlocuzione fra l'amministrazione comunale e il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia Francesco Ferraro, che ha assicurato di mettere in campo ogni azione utile a revocare il provvedimento con cui, lo scorso anno, era stata stabilita la chiusura degli uffici amministrativi a Gravina, rappresentando la perdita di un importante punto di riferimento per la comunità degli agricoltori, con grave disagio per i moltissimi utenti costretti a rivolgersi direttamente alla sede di Bari.Il ripristino degli uffici è il frutto di una sinergia fra comune e Regione: "Ringrazio il presidente Michele Emiliano, l'assessore regionale Pentassuglia e il dott. Francesco Ferraro– dichiara il sindaco Fedele Lagreca – per aver ascoltato le nostre richieste, rimediando ad un atto lesivo dei diritti del territorio che rappresentiamo, nonché delle attività produttive legate al mondo agricolo, e mettendo fine ad una situazione di disagio che riguarda un vasto bacino di utenza."Il front office riavrà la sua sede locale, seguendo le direttive della sede di Bari – è il commento dell'assessora alle attività produttive Marienza Schinco, che si è attivata da subito e con successo per interpellare gli enti sovracomunali - continuando ad erogare il servizio ad un territorio da sempre tradizionalmente vocata all'agricoltura, un settore che ancora oggi rappresenta un settore fondamentale dell'economia locale, occupandosi della pulizia dei canali e della custodia degli acquedotti rurali, oltre che di fornire informazioni all'utenza. Desidero ringraziare anche il comandante della Polizia Locale Simone Lamuraglia che mi ha accompagnato per verificare lo stato dei luoghi".