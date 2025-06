Conca: "Il Comune intervenga su degrado urbano"

Pubblichiamo di seguito la nota pervenutaci dal consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi Mario Conca che segnala all'amministrazione comunale alcune criticità di degrado urbano da risolvere. Ecco cosa scrive il consigliere comunale di opposizione."Nonostante le ripetute segnalazioni protocollate via PEC al Comune di Gravina in Puglia, corredate da documentazione fotografica, petizioni pregresse e indicazioni puntuali, nessuna risposta ufficiale è pervenuta da parte degli uffici competenti, ad eccezione di un intervento parziale nella zona Murgetta, effettuato in vista dei festeggiamenti per i Santi Patroni Pietro e Paolo.Le richieste inoltrate dal sottoscritto riguardavano nello specifico:1. Via Alessandro Manzoni (parte terminale): strada dissestata, guardrail danneggiato, lavori di ripristino post-intervento Enel mai completati;2. Via Giuseppe Di Vittorio: marciapiedi deformati dalle radici degli alberi, pericolo costante per i pedoni, numerosi i casi di cadute;3. Contrada Grottamarallo: strada sterrata e incrocio pericoloso, assenza di illuminazione e segnaletica, petizione protocollata da anni ignorata;4. Zona Murgetta: sfalcio dell'erba e degrado urbano risolti solo in parte e solo in occasione di eventi religiosi.Queste segnalazioni, inviate tra il 3 e il 5 giugno 2025 e indirizzate al dirigente dei lavori pubblici Ing. Onofrio Tragni, al sindaco Lagreca e agli uffici comunali competenti, non hanno ricevuto ad oggi né riscontro formale, né tantomeno programmazione di interventi risolutivi.A fronte di impegni pubblici assunti in sede consiliare e promesse di attenzione alle esigenze quotidiane dei cittadini, si registra invece una preoccupante inerzia amministrativa che stride con l'ordinaria manutenzione di cui Gravina avrebbe urgente bisogno.Il mio auspicio, come cittadino prima ancora che come consigliere comunale, è che alle parole seguano finalmente i fatti, perché la sicurezza, il decoro urbano e il rispetto delle regole non possono valere solo in campagna elettorale o per le vie centrali, ma anche e soprattutto nelle zone periferiche e abitate."Mario Conca