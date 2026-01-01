Cer - comunità energetiche
Cer - comunità energetiche
Territorio

Comunità Energetiche Rinnovabili, la Regione proroga termini

Per le istanze ci sarà tempo fino al 16 febbraio

Gravina - sabato 17 gennaio 2026 14.07
La Regione Puglia proroga i termini per le domande di partecipazione all'avviso pubblico di selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Un avviso che si pone l'obiettivo di incentivare la produzione, la condivisione e il consumo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in modo locale e sostenibile senza scopo di lucro e per il contrasto alla povertà energetica.

In particolare si intende agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio e l'accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; promuovere l'autoconsumo collettivo; incoraggiare nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici; favorire l'accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie rinnovabili; contrastare la povertà energetica.

Obiettivi perseguibili attraverso al costituzione di Comunità energetiche rinnovabili che si presentano come soggetti giuridici costituite da un insieme di soci o membri che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano per produrre, condividere, consumare e gestire energia elettrica prodotta da uno o più impianti locali a fonte rinnovabile, con l'obiettivo di creare benefici ambientali, sociali ed economici a scala locale, senza scopo di lucro, e di contrasto alla povertà energetica.

L'ente regionale ha fissato la nuova scadenza per la presentazione delle istanze al 16 febbraio 2026.
  • Energie rinnovabili
  • Regione Puglia
  • Energia
Altri contenuti a tema
Produzione energia da fonti rinnovabili su impianti sportivi pubblici Produzione energia da fonti rinnovabili su impianti sportivi pubblici Pubblicato l’avviso destinato ai comuni
Abusivismo edilizio, riunione tavolo regionale Abusivismo edilizio, riunione tavolo regionale Presidente Decaro: “regione al fianco dei comuni. la legalità è una priorità e leva di sviluppo”
Rinaturalizzazione dei suoli degradati, bando della Regione Puglia Rinaturalizzazione dei suoli degradati, bando della Regione Puglia Contributi per interventi per la creazione di aree verdi pubbliche e spazi
Cine Market Voucher Puglia: attuato l’emendamento Paolicelli Cine Market Voucher Puglia: attuato l’emendamento Paolicelli Sostegno delle imprese dell’audiovisivo pugliesi
Decaro Proclamato Presidente della Puglia Elezioni Decaro Proclamato Presidente della Puglia Discorso del neo governatore regionale
Domani cerimonia di proclamazione del presidente della Puglia Elezioni Domani cerimonia di proclamazione del presidente della Puglia Passaggio di consegne tra Emiliano e Decaro
Tavolo Giovani di Protezione Civile Mondo Giovane Tavolo Giovani di Protezione Civile Un avviso della Regione Puglia
Contributi per sagre, fiere ed eventi Eventi Contributi per sagre, fiere ed eventi Un avviso pubblico della Regione Puglia
Parchi zona Pip, al via il bando per affidata gestione
17 gennaio 2026 Parchi zona Pip, al via il bando per affidata gestione
Produzione energia da fonti rinnovabili su impianti sportivi pubblici
17 gennaio 2026 Produzione energia da fonti rinnovabili su impianti sportivi pubblici
Nominata la giunta regionale di Decaro
16 gennaio 2026 Nominata la giunta regionale di Decaro
Demolizione scuola Scacchi, le ragioni del No
16 gennaio 2026 Demolizione scuola Scacchi, le ragioni del No
Affidamento officine culturali, riaperto Bando
16 gennaio 2026 Affidamento officine culturali, riaperto Bando
Servizio irriguo, Cia Puglia: “Sospendere cartelle a conguaglio 2022”
16 gennaio 2026 Servizio irriguo, Cia Puglia: “Sospendere cartelle a conguaglio 2022”
Viaggio nelle botteghe artigiane
16 gennaio 2026 Viaggio nelle botteghe artigiane
Morte Lacarpia, non fu suicidio
15 gennaio 2026 Morte Lacarpia, non fu suicidio
Gravina, eventi d’oro e turismo al palo
15 gennaio 2026 Gravina, eventi d’oro e turismo al palo
Abusivismo edilizio, riunione tavolo regionale
15 gennaio 2026 Abusivismo edilizio, riunione tavolo regionale
Gravina 2028, cresce l’attesa
15 gennaio 2026 Gravina 2028, cresce l’attesa
Ancora un furto sventato nelle campagne gravinesi
14 gennaio 2026 Ancora un furto sventato nelle campagne gravinesi
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.