Comunità Energetiche Rinnovabili, la Regione proroga termini

La Regione Puglia proroga i termini per le domande di partecipazione all'avviso pubblico di selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).Un avviso che si pone l'obiettivo di incentivare la produzione, la condivisione e il consumo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in modo locale e sostenibile senza scopo di lucro e per il contrasto alla povertà energetica.In particolare si intende agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio e l'accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; promuovere l'autoconsumo collettivo; incoraggiare nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici; favorire l'accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie rinnovabili; contrastare la povertà energetica.Obiettivi perseguibili attraverso al costituzione di Comunità energetiche rinnovabili che si presentano come soggetti giuridici costituite da un insieme di soci o membri che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano per produrre, condividere, consumare e gestire energia elettrica prodotta da uno o più impianti locali a fonte rinnovabile, con l'obiettivo di creare benefici ambientali, sociali ed economici a scala locale, senza scopo di lucro, e di contrasto alla povertà energetica.L'ente regionale ha fissato la nuova scadenza per la presentazione delle istanze al 16 febbraio 2026.