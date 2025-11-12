barriere architettoniche
La città

CGIL: P.E.B.A., a che punto siamo?

Richiesta di informazioni sullo stato di elaborazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Gravina - mercoledì 12 novembre 2025
A che punto siamo con il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche? Ad interrogare l'amministrazione comunale sullo stato dell'arte del piano, richiedendo informazione e aggiornamenti sullo stato di elaborazione del P.E.B.A. è la CGIL di Gravina.

Per accendere i riflettori sulla questione la camera del lavoro di Gravina ha voluto organizzare un sit -in dinanzi alla Casa comunale in data 11 dicembre.

"Allo stato attuale non ci risulta che codesta amministrazione abbia dato attuazione sia pure parzialmente alle opere previste dal P.E.B.A. Per quanto sopra si chiede di conoscere l'eventuale abbattimento di barriere architettoniche operate in conseguenza dei lavori effettuati nel piano del Green Connect"- scrivono rivolgendosi al primo cittadino, Peppino Deleonardis (coordinatore della Camera del Lavoro) e Filomena D'Ecclesiis (capo lega Spi Cgil di Gravina).

Dall'organizzazione sindacale arriva anche una proposta, ovvero quella di creare una specifica voce sull'attuazione del piano di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno del bilancio di previsione 2026, "tenuto conto che una percentuale dei proventi rivenienti dalle infrazioni al codice della strada va ad alimentare lo stanziamento"- aggiungono i due sindacalisti che spiegano come "quanto innanzi detto consentirebbe di accede ai finanziamenti che la Regione Puglia mette a disposizione dei Comuni per l'abbattimento delle barriere architettoniche".

Per questa ragione – concludono dalla Cgil- si chiede di istituire quanto prima un tavolo di confronto per riuscire a trovare le necessarie intese.
