Vaccino anticovid, adesioni elevate a Gravina

Procede spedita e senza intoppi la vaccinazione anti-Covid. Quasi completata all'ospedale della Murgia "Perinei" e si prosegue con i medici e i pediatri del distretto socio sanitario 4 della Asl."Ripartiamo da qui, con una risposta consapevole ed esemplare". Con queste parole il sindaco Alesio Valente ha commentato l'andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus sul territorio cittadino e presso l'Ospedale della Murgia. In questa prima fase ad essere interessati alla vaccinazione sono gli operatori sanitari, che nella quasi totalità dei casi ha dato il proprio consenso alla vaccinazione. Al momento si sono sottoposto a vaccino antocovid circa il 91% dei circa 700 operatori sanitari, tra medici ed infermieri in servizio presso l'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei". Un dato che presto verrà aggiornato, visto che già giovedì prossimo ci sarà una nuova tornata di vaccinazioni che porterà con molta probabilità al 100% il numero dei vaccinati.Ma le adesioni alla vaccinazione contro il covid sono state elevate anche nella città di Gravina, dove i medici di base, i pediatri e i loro collaboratori di studio hanno aderito massicciamente alla campagna di vaccinazione. A questi si aggiungeranno nei prossimi giorni gli odontoiatri e i medici in pensione, ma che prestano ancora servizio."Insomma, un territorio ferito dalla pandemia che risponde con una forte consapevolezza ed una solida fiducia nella scienza"- ha commentato in chiusura il primo cittadino.