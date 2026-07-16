Bppb, Leonardo Patroni Griffi, confermato Vicepresidente dell’ABI

Il Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata riconfermato dal consiglio dell’Associazione Bancaria Italiana

Il Consiglio dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), riunitosi a seguito dell'Assemblea annuale, ha confermato Leonardo Patroni Griffi, Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nell'incarico di Vicepresidente dell'ABI per il nuovo mandato, nell'ambito del rinnovo degli Organi dell'Associazione che ha visto la rielezione di Antonio Patuelli alla Presidenza.