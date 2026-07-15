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Ospedale e Sanità

Sanità, Formazione customizzata: in Puglia avviato progetto

Promotori del progetto la GVM Care & Research e la startup Everywhere di Gravina

Gravina - mercoledì 15 luglio 2026 9.33
GVM Care & Research, gruppo ospedaliero italiano presente in Puglia con cinque strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, ha avviato una collaborazione con la startup Everywhere, società benefit di Gravina in Puglia, con l'obiettivo di sviluppare attività di formazione customizzate per i dipendenti.

La collaborazione tra GVM Care & Research ed Everywhere si concretizza in un progetto di formazione, crescita e sviluppo HR del capitale umano, che riguarda le cinque strutture pugliesi, presenti a Bari (Anthea Hospital, Santa Maria Hospital, Villa Lucia Hospital), Lecce (Città di Lecce Hospital) e Taranto (D'Amore Hospital). La prima fase prevede il coinvolgimento del personale di coordinamento, infermieristico e amministrativo in un percorso di coaching orientato al rafforzamento delle competenze relazionali, comunicative e organizzative, con l'obiettivo di sostenere il lavoro quotidiano dei professionisti e contribuire a un ambiente lavorativo sempre più collaborativo e attento al benessere delle persone.

"Questo progetto nasce dall'esigenza di rafforzare le competenze relazionali e organizzative all'interno delle nostre strutture, elementi sempre più centrali nella qualità dei servizi sanitari – dichiara Eleonora Sansavini, AD GVM Puglia –." La collaborazione con Everywhere ci consente di avviare un percorso strutturato di formazione, pensato per accompagnare i nostri professionisti nella crescita delle competenze trasversali e nel miglioramento del lavoro quotidiano, favorendo un clima interno positivo e collaborativo".

Everywhere, società benefit fondata nel 2020 a Gravina in Puglia dagli ingegneri Mariarita Costanza (Ceo) e Manuela d'Ecclesiis (project manager), impiega una piattaforma digitale che integra molteplici servizi per il benessere aziendale delle persone.

"Siamo lieti che una grande realtà che opera nel mondo sanitario come GVM Care & Research abbia scelto di affidarsi alla nostra piattaforma per la formazione delle sue risorse umane – spiega Mariarita Costanza, ceo e co-founder di Everywhere SB –. Oggi è una necessità improrogabile per le aziende ingaggiare e tenere ingaggiati i propri dipendenti, dal manager al junior, e poter offrire loro la possibilità di crescere, conoscere i propri limiti e anche provare a superarli. Per Everywhere è molto importante offrire servizi di qualità e valutare il nostro impatto in termini di raggiungimento dei benefici comuni (SDGs)".
  • Mariarita Costanza
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