banca popolare puglia basilicata
banca popolare puglia basilicata
economia

Banca Popolare di Puglia e Basilicata rafforza il sostegno al comparto agricolo

Nuovo accordo con ISMEA e CRIF per accelerare l’accesso al credito delle imprese agricole

Gravina - lunedì 6 luglio 2026 14.34 Comunicato Stampa
Banca Popolare di Puglia e Basilicata compie un nuovo e significativo passo nel proprio percorso di sostegno allo sviluppo del comparto agricolo, siglando con ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e con la collaborazione del partner CRIF, una convenzione finalizzata a rafforzare il supporto finanziario alle imprese agricole del territorio.

La partnership consolida il percorso già intrapreso da alcuni anni da BPPB a sostegno dell'Agribusiness con il progetto "Valore Terra", ampliando ulteriormente gli strumenti finanziari e agevolativi a disposizione delle imprese agricole e confermando la volontà della Banca di accompagnarne gli investimenti e la crescita con soluzioni sempre più specialistiche.

L'iniziativa si innesta nella strategia che BPPB porta avanti da tempo a sostegno del Settore dell'Agricoltura, comparto di primaria rilevanza per l'economia nazionale e del Mezzogiorno. Grazie all'accordo con ISMEA e al supporto specialistico e tecnologico di CRIF, la Banca introduce un nuovo modello operativo volto a semplificare il processo di acquisizione della garanzia ISMEA a supporto delle operazioni di finanziamento finalizzate alla crescita, alla competitività, all'innovazione e alla transizione ecologica/Agricoltura 4.0 delle PMI agricole.

Il nuovo processo consente, in particolare, di ridurre i tempi di lavorazione delle richieste e di rafforzare la capacità della Banca di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze del comparto, anche grazie a una gestione completamente digitalizzata attraverso la piattaforma dedicata implementata da CRIF.

«Questa collaborazione – dichiara Francesco Paolo Acito, Condirettore Generale di BPPB – rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso con cui la Banca sostiene l'economia reale e il comparto agricolo, attraverso la messa a disposizione di strumenti sempre più efficaci a supporto degli investimenti e dei processi di sviluppo delle imprese. L'agricoltura rappresenta un asset fondamentale per il territorio e riteniamo essenziale favorire un accesso al credito sempre più qualificato, in linea con il paradigma ESG, già da tempo perseguito dalla Banca».

«Con questo accordo ISMEA rafforza il proprio impegno a favore delle imprese agricole, favorendo un accesso al credito più semplice, rapido e qualificato attraverso il ricorso alle garanzie pubbliche», dichiara Sergio Marchi, Direttore Generale di ISMEA. «La collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con il supporto operativo di CRIF, consente di accompagnare in modo concreto gli investimenti delle aziende agricole, sostenendone crescita, innovazione e competitività».

«Siamo lieti di contribuire a questa partnership, che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra banca, pubblico e impresa. Oggi le imprese agricole richiedono sempre più soluzioni finanziarie strutturate, in grado di accompagnare investimenti complessi e strategie di crescita di medio-lungo periodo. La costruzione di ecosistemi finanziari che integrino credito, strumenti pubblici come le garanzie ISMEA, consulenza data-driven e visione prospettica dell'impresa è fondamentale per uno sviluppo sostenibile del settore» – dichiara Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.

La convenzione consentirà inoltre di ampliare il ricorso agli strumenti di garanzia pubblica, rafforzando ulteriormente la capacità di Banca Popolare di Puglia e Basilicata di accompagnare le imprese agricole con soluzioni finanziarie dedicate, specialistiche e sempre più efficienti, in coerenza con il proprio ruolo di banca di riferimento per lo sviluppo del territorio.
  • Banca Popolare Puglia Basilicata
  • BPPB
Altri contenuti a tema
BPPB: approvato il Piano Strategico 2026-2028 “Territorio, persone e crescita” BPPB: approvato il Piano Strategico 2026-2028 “Territorio, persone e crescita” Sviluppo, innovazione e sostenibilità per il Mezzogiorno. Il nuovo Piano industriale proietta la BPPB verso un triennio di crescita qualitativa
Bppb tra i “leader della sostenibilità 2026” secondo il Sole 24 ore e statista Bppb tra i “leader della sostenibilità 2026” secondo il Sole 24 ore e statista L’istituto di credito si è distinto per le performance in ambito ambientale, sociale e di governance
Prevenzione e territorio: BPPB, Komen Puglia e Andriani insieme Salute Prevenzione e territorio: BPPB, Komen Puglia e Andriani insieme Obiettivo: promuovere salute e diagnosi precoce
BPPB, utile netto 2025 a 57,3 milioni (+39%), dividendo pari a 20 centesimi per azione BPPB, utile netto 2025 a 57,3 milioni (+39%), dividendo pari a 20 centesimi per azione L’Assemblea approva il bilancio e rinnova gli organi sociali
La BPPB ottiene la certificazione ISO 45001 La BPPB ottiene la certificazione ISO 45001 Per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL
Bppb, confermata certificazione parità di genere Bppb, confermata certificazione parità di genere Il riconoscimento all’istituto bancario arriva dall’ente BSI (British Standards Institution).
BPPB approva il suo primo Piano di Transizione BPPB approva il suo primo Piano di Transizione Rafforzata la strategia ESG e l’impegno verso la sostenibilità
Frodi telefoniche, la Bppb allerta i clienti Cronaca Frodi telefoniche, la Bppb allerta i clienti Mai chiesti codici di sicurezza, Pin o dati personali con telefonate o messaggi
Carabinieri, Controlli sui monopattini
6 luglio 2026 Carabinieri, Controlli sui monopattini
Riccardo Scamarcio incanta Piazza Benedetto XIII nel talk con Rajae Bezzaz e Manila Gorio
6 luglio 2026 Riccardo Scamarcio incanta Piazza Benedetto XIII nel talk con Rajae Bezzaz e Manila Gorio
Un percorso tra Trame di Storia e identità
6 luglio 2026 Un percorso tra Trame di Storia e identità
Michele Picciallo tra le 50 leggende della cucina mondiale
6 luglio 2026 Michele Picciallo tra le 50 leggende della cucina mondiale
Gravina Pride 2026: la forza dell'autenticità oltre i numeri
5 luglio 2026 Gravina Pride 2026: la forza dell'autenticità oltre i numeri
Rottamazione quinquies tassa automobili, la Giunta approva disegno di legge
5 luglio 2026 Rottamazione quinquies tassa automobili, la Giunta approva disegno di legge
Liste d’attesa, terminata prima parte sperimentazione
4 luglio 2026 Liste d’attesa, terminata prima parte sperimentazione
Fondazione Santomasi tra passato, presente e futuro
4 luglio 2026 Fondazione Santomasi tra passato, presente e futuro
Ospedale della Murgia, Nuova pensilina alla fermata del trasporto pubblico
4 luglio 2026 Ospedale della Murgia, Nuova pensilina alla fermata del trasporto pubblico
Centro-destra: Turismo, il grande bluff
3 luglio 2026 Centro-destra: Turismo, il grande bluff
M.I.Cro. Italia ODV alla Patient Association Academy di Johnson & Johnson
3 luglio 2026 M.I.Cro. Italia ODV alla Patient Association Academy di Johnson & Johnson
Info-point turistico: Gravina resta fuori dal bando regionale
3 luglio 2026 Info-point turistico: Gravina resta fuori dal bando regionale
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.