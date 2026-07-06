Banca Popolare di Puglia e Basilicata rafforza il sostegno al comparto agricolo

Banca Popolare di Puglia e Basilicata compie un nuovo e significativo passo nel proprio percorso di sostegno allo sviluppo del comparto agricolo, siglando con ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e con la collaborazione del partner CRIF, una convenzione finalizzata a rafforzare il supporto finanziario alle imprese agricole del territorio.La partnership consolida il percorso già intrapreso da alcuni anni da BPPB a sostegno dell'Agribusiness con il progetto "Valore Terra", ampliando ulteriormente gli strumenti finanziari e agevolativi a disposizione delle imprese agricole e confermando la volontà della Banca di accompagnarne gli investimenti e la crescita con soluzioni sempre più specialistiche.L'iniziativa si innesta nella strategia che BPPB porta avanti da tempo a sostegno del Settore dell'Agricoltura, comparto di primaria rilevanza per l'economia nazionale e del Mezzogiorno. Grazie all'accordo con ISMEA e al supporto specialistico e tecnologico di CRIF, la Banca introduce un nuovo modello operativo volto a semplificare il processo di acquisizione della garanzia ISMEA a supporto delle operazioni di finanziamento finalizzate alla crescita, alla competitività, all'innovazione e alla transizione ecologica/Agricoltura 4.0 delle PMI agricole.Il nuovo processo consente, in particolare, di ridurre i tempi di lavorazione delle richieste e di rafforzare la capacità della Banca di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze del comparto, anche grazie a una gestione completamente digitalizzata attraverso la piattaforma dedicata implementata da CRIF.«Questa collaborazione – dichiara Francesco Paolo Acito, Condirettore Generale di BPPB – rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso con cui la Banca sostiene l'economia reale e il comparto agricolo, attraverso la messa a disposizione di strumenti sempre più efficaci a supporto degli investimenti e dei processi di sviluppo delle imprese. L'agricoltura rappresenta un asset fondamentale per il territorio e riteniamo essenziale favorire un accesso al credito sempre più qualificato, in linea con il paradigma ESG, già da tempo perseguito dalla Banca».«Con questo accordo ISMEA rafforza il proprio impegno a favore delle imprese agricole, favorendo un accesso al credito più semplice, rapido e qualificato attraverso il ricorso alle garanzie pubbliche», dichiara Sergio Marchi, Direttore Generale di ISMEA. «La collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con il supporto operativo di CRIF, consente di accompagnare in modo concreto gli investimenti delle aziende agricole, sostenendone crescita, innovazione e competitività».«Siamo lieti di contribuire a questa partnership, che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra banca, pubblico e impresa. Oggi le imprese agricole richiedono sempre più soluzioni finanziarie strutturate, in grado di accompagnare investimenti complessi e strategie di crescita di medio-lungo periodo. La costruzione di ecosistemi finanziari che integrino credito, strumenti pubblici come le garanzie ISMEA, consulenza data-driven e visione prospettica dell'impresa è fondamentale per uno sviluppo sostenibile del settore» – dichiara Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.La convenzione consentirà inoltre di ampliare il ricorso agli strumenti di garanzia pubblica, rafforzando ulteriormente la capacità di Banca Popolare di Puglia e Basilicata di accompagnare le imprese agricole con soluzioni finanziarie dedicate, specialistiche e sempre più efficienti, in coerenza con il proprio ruolo di banca di riferimento per lo sviluppo del territorio.