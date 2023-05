“Basta multe in piazza Cavour”

L'invito è quello di regolarizzare la sosta in piazza Cavour nel tratto nei pressi della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. La richiesta al sindaco e al comandante della Polizia Municipale è del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi Mario Conca.Una richiesta- spiega Conca- che nasce dalle numerose segnalazioni giunte al consigliere di opposizione dai cittadini che nella zona si recano con una certa frequenza, ma anche da una banale considerazione: "quella è una zona ricca di attività, di servizi comunali, sanitari, clericali e bancari, con una necessità di parcheggio di breve durata".Di qui l'istanza del consigliere di minoranza che chiede "l'istituzione di parcheggi con disco orario, dalle 08-20 con pausa pranzo escluso i festivi, sul lato sinistro della piazza Cavour, dall'altezza del gazebo del Bar fino all'entrata della BPPB".Anche perché- continua Conca – "nonostante il divieto di sosta permanente, tutti parcheggiamo all'occorrenza per fruire dei servizi circostanti".E allora perché non sanare la situazione per evitare di multare gli avventori? Si chiede il consigliere dei Cittadini Gravinesi, che contestualmente propone di rendere paralleli al marciapiede gli stalli dei parcheggi a pagamento ubicati sul lato destro (così come nel primo tratto della piazza). Parcheggi che attualmente sono a spiga di pesce e che se fossero riposizionati, riuscirebbero comunque a garantire una fluida circolazione anche per i mezzi pesanti.