Bando biblioteche di comunità: soddisfazione Anci per la partecipazione dei comuni

Anci Puglia esprime apprezzamento per il successo di partecipazione dei Comuni al bando regionale sulle biblioteche di comunità. L'Associazione ha seguito e sostenuto l'iniziativa, su richiesta dei sindaci ha ottenuto un rinvio del termine di scadenza, proprio al fine di ampliare la platea delle amministrazioni locali proponenti. Straordinaria la risposta dai territori, 160 proposte presentate, la maggior parte provenienti dai Comuni, caratterizzate da una elevata qualità progettuale, a conferma di un intento comune teso alla valorizzazione e alla fruibilità del patrimonio culturale pugliese."Ringrazio il presidente della Regione Michele Emiliano e l'assessore Loredana Capone per il lavoro svolto. - ha dichiarato il presidente Anci Puglia Domenico Vitto - Proficua la sinergia interistituzionale realizzata che ha favorito una importante risposta dal territorio. Le biblioteche rappresentano una infrastruttura socio-culturale imprescindibile. I Comuni hanno un ruolo determinante nella crescita e nella valorizzazione culturale delle comunità, questo è possibile attraverso una nuova concezione delle biblioteche pubbliche, intese come centro di conoscenza, di dialogo e partecipazione, come fattore di cambiamento e di crescita morale e sociale. Importante a questo punto, incrementare la dotazione di risorse annunciata dalla Regione, per consentire di finanziare più progetti possibile."