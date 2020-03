Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Vincenzo Divella si candida presidente

A marzo si rinnova il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Il Cav. del Lavoro,, noto imprenditore italiano, che è stato ai vertici dell'Associazione degli Industriali e della Camera di Commercio di Bari, si propone a capo di una lista di soci qualificati che punta a porre al centro il, lee le loro professionalità e, soprattutto, ilcon le sue eccellenze, territorio di cui la Banca è stata, per lunghi anni, motore e riferimento.I soci della Banca, il 13 (in prima convocazione) ed il 14 marzo (in seconda convocazione) sono chiamati a disegnare il futuro della Banca presso l'area Fiera San Giorgio di Gravina in Puglia alle ore 9.30. A sostenere la lista "DIVELLA Presidente" i candidati consiglieri: il Dott.(Vice-Presidente), l'Avv., il Dott., l'Avv., l'Avv., la Dott.ssa, il Dott.; il Dott.Prima di recarsi al seggio è necessario ritirare presso qualsiasi filiale della BPPB la tessera o il biglietto di partecipazione alla assemblea.E' auspicabile la partecipazione diretta dei soci alla assemblea. Nell'ipotesi di impedimento, i soci potranno rilasciare una delega a favore di altro socio ben identificato.Inoltre, è anche possibile votare per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione previa richiesta mediante l'apposito modulo.Non lasciare che gli altri decidano per te, fai la tua scelta in modo libero ed in piena coscienza affinché la Banca Popolare di Puglia e Basilicata consolidi la sua forza con il nuovo direttivo.Leggi le linee guida al seguente link: https://divellapresidentebppb.it/