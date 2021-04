Assunzioni al Comune, rese note le date delle selezioni

martedì 18 maggio due sessioni, con inizio rispettivamente alle 14.30 ed alle 17.30, dedicate agli aspiranti Istruttori direttivi amministrativi;

mercoledì 19 maggio alle 9, per gli aspiranti Istruttori direttivi ambientali;

mercoledì 19 maggio alle 12 verranno valutati gli Istruttori direttivi contabili:

mercoledì 19 maggio, alle 15, gli Istruttori direttivi tecnici.

Vanno avanti le procedure per la selezione di nove nuove figure – come da bando pubblicato lo scorso 13 Ottobre 2020 - che andranno ad implementare l'organico del personale tecnico amministrativo del Comune di Gravina in Puglia. L'iter concorsuale proseguirà nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 maggio prossimi con le prove preselettive presso l'area fiera.Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:Il bando di concorso prevede la selezione di due posti per istruttore direttivo ambientale, due posti per istruttore direttivo tecnico, due per istruttore direttivo amministrativo e 3 posti per istruttore direttivo contabile.Maggiori dettagli e tutte le indicazioni di merito sono disponibili sul portale del Comune.