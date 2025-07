Arriva il Gravina Pride 2025

Dopo il rinvio di sabato scorso dovuto alle pessime condizioni atmosferiche che hanno impedito lo svolgimento della parata e della festa finale presso il giardino Hortus delle Officine Culturali, per il Gravina Pride 2025 dovrebbe essere la volta buona.Questa sera, infatti, con lo slogan "Se la Murgia tace, noi gridiamo", dalla pineta comunale, alle ore 19, prenderà le mosse il colorato corteo del Gravina Pride 2025 che si snoderà lungo le strade della città per ribadire il diritto all'inclusione, alla diversità tra gli individui e all'uguaglianza della comunità LGBTQIA+.L'evento prevede l'arrivo presso Hortus, in via Giacomo Leopardi, dove dalle ore 21 si svolgeranno numerose attività tra raccolta firme per il referendum sul matrimonio egualitario,, interventi, Dj set, laboratori e bar sociale."Una iniziativa per rafforzare partecipazione giovanile, cittadinanza attiva e promozione dei diritti" - hanno dichiarato gli organizzatori delle associazioni Punto GG APS, Gravina In Puglia Pro Loco, ANPI Comitato di Gravina in Puglia, CGIL Bari, Gravina Città Aperta, Mondobeat e Dò e Dè Luoghi itinerari e ospitalità, invitando tutti, giovani e meno giovani, a partecipare ad una iniziativa che rappresenta una sfida democratica che coinvolge tutti indistintamente.