Arretramento capolinea linea Altamura–Modugno Z.I. fino a Gravina

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi, Mario Conca nel quale si comunica la richiesta formalizzata alla STP Bari-Trani, alla Città Metropolitana di Bari e al Comune di Trani per chiedere f l'arretramento del capolinea della linea Altamura–Modugno zona industriale fino a Gravina. di seguito il testo della nota stampa del consigliere comunale gravinese."Nella giornata odierna ho trasmesso, in qualità di consigliere comunale di Gravina in Puglia, una PEC ufficiale alla STP Bari-Trani, alla Città Metropolitana di Bari e al Comune di Trani per chiedere formalmente l'arretramento del capolinea della linea Altamura–Modugno zona industriale fino a Gravina. Ho sollecitato anche il sindaco di Gravina, Fedele Lagreca, affinché si attivi a sua volta per il tramite dei consiglieri metropolitani Naglieri e Stragapede.Si tratta di un'estensione di appena 10 km, logisticamente semplice e pienamente sostenibile, considerata anche la presenza di un parcheggio STP già operativo nel nostro Comune. Attualmente, infatti, otto lavoratori gravinesi sono costretti ogni giorno a raggiungere Altamura con mezzi propri per salire sull'autobus, affiancati da appena quattro utenti altamurani, mentre molti altri si rassegnano ad utilizzare l'auto per raggiungere direttamente Modugno, aggravando traffico, spese familiari e inquinamento lungo la SS96, SS99 e la cosiddetta "Tarantina".Questa ennesima penalizzazione si inserisce in un quadro più ampio, che vede Gravina sistematicamente esclusa o trascurata nelle politiche di mobilità e nei finanziamenti per il trasporto pubblico, a partire dalla Regione Puglia fino alla Città Metropolitana di Bari, di cui siamo parte ma da cui riceviamo solo briciole.Lo dimostrano:le corse scolastiche da e verso Gravina: attive in uscita ma del tutto inadeguate per chi vorrebbe venire a studiare a Gravina, scoraggiando la frequenza dei nostri istituti;il servizio Pugliairbus per l'aeroporto di Bari, che si ferma ad Altamura, lasciando fuori una città come Gravina con 45.000 abitanti;la navetta per l'ospedale della Murgia, oggi ridotta a 6 o 7 corse al giorno e del tutto insufficiente per pazienti, accompagnatori, personale sanitario e amministrativo. Ne servirebbero almeno una ventina.La nostra città paga da anni il prezzo di una pianificazione regionale e metropolitana sbilanciata, miope e clientelare, che privilegia altre realtà a scapito della nostra. Eppure Gravina ha cittadini, studenti, lavoratori e malati che non sono di serie B.Con questa nota, spero che STP, Città Metropolitana e Regione Puglia decidano finalmente di ascoltare le ragioni dei territori invece di gestire i trasporti pubblici solo a tavolino".