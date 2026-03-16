Ancora maltempo con piogge e temporali

Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che sta colpendo la regione Puglia in queste ore. Piogge e temporali hanno consigliato al servizio di protezione civile regionale ad emanare un nuovo bollettino di allerta meteo di colore giallo, fino alle ore 20 di domani.In particolare, per le restanti ore della giornata odierna, sono previste piogge da isolate a sparse con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.Invece, per quanto riguarda la giornata di domani 17 marzo 2026, -secondo quando diffuso dal servizio di protezione civile della Regione Puglia- "sono attese precipitazioni diffuse e persistenti sulla Puglia centro settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le precipitazioni potrebbero essere anche a carattere di rovescio o temporale".L'invito alla popolazione rimane sempre quello di prestare la massima attenzione.