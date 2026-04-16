Anche Filippo Mascellaro tra le Eccellenze dello sport pugliese

5 foto filippo mascellaro - eccellenze dello sport 1

Alla premiazione delle eccellenze dello sport pugliese Gravina è protagonista. Tra gli altri atleti premiati dall'assessore allo sport della regione puglia Cristian Casili, oltre alla 12enne Eleonora Cataldi, c'è anche il veterano Filippo Mascellaro. Il riconoscimento è stato consegnato in una cerimonia svoltasi ieri presso il palazzo sede del consiglio regionale a Bari.Il premio "Eccellenze 2025 dello sport pugliese" è stato istituito dall'ente regionale per rendere merito ad atleti o squadre pugliesi che hanno saputo distinguersi in ambito sportivo, classificandosi nei primi tre posti in campionati mondiali, europei o nazionali.Sono stati circa 170 gli atleti premiati per la provincia di Bari e tra questi figura anche Filippo Mascellaro che nel 2025 ha coronato un anno fantastico, riuscendo a laurearsi campione del mondo nella sua disciplina, il powerlifting.Filippo, infatti, nei campionati mondiali che si sono svolti lo scorso giugno a Roma, è salito sul gradino più alto del podio nella categoria master 1, - 60kg, nella specialità squat senza ginocchiere con 165kg sollevati."un riconoscimento che giunge all'apice della mia decennale attività agonistica e premia il mio miglior risultato" - commenta l'atleta gravinese, che sottolinea come il contributo economico assegnato dalla Regione, e l'attestato di riconoscimento sono un piccolo aiuto per chi pratica sport non professionistici e che deve far fronte a sacrifici ed impegni fisici ed economici."Un supporto che sprona comunque ad impegnarsi e dare il massimo per i futuri impegni" - chiosa Filippo Mascellaro, pronto dunque ad affrontare nuove sfide sportive.