Sport
Anche Filippo Mascellaro tra le Eccellenze dello sport pugliese
L’atleta gravinese premiato dalla Regione per i suoi risultati nel powerlifting
Gravina - giovedì 16 aprile 2026 9.56
Alla premiazione delle eccellenze dello sport pugliese Gravina è protagonista. Tra gli altri atleti premiati dall'assessore allo sport della regione puglia Cristian Casili, oltre alla 12enne Eleonora Cataldi, c'è anche il veterano Filippo Mascellaro. Il riconoscimento è stato consegnato in una cerimonia svoltasi ieri presso il palazzo sede del consiglio regionale a Bari.
Il premio "Eccellenze 2025 dello sport pugliese" è stato istituito dall'ente regionale per rendere merito ad atleti o squadre pugliesi che hanno saputo distinguersi in ambito sportivo, classificandosi nei primi tre posti in campionati mondiali, europei o nazionali.
Sono stati circa 170 gli atleti premiati per la provincia di Bari e tra questi figura anche Filippo Mascellaro che nel 2025 ha coronato un anno fantastico, riuscendo a laurearsi campione del mondo nella sua disciplina, il powerlifting.
Filippo, infatti, nei campionati mondiali che si sono svolti lo scorso giugno a Roma, è salito sul gradino più alto del podio nella categoria master 1, - 60kg, nella specialità squat senza ginocchiere con 165kg sollevati.
"un riconoscimento che giunge all'apice della mia decennale attività agonistica e premia il mio miglior risultato" - commenta l'atleta gravinese, che sottolinea come il contributo economico assegnato dalla Regione, e l'attestato di riconoscimento sono un piccolo aiuto per chi pratica sport non professionistici e che deve far fronte a sacrifici ed impegni fisici ed economici.
"Un supporto che sprona comunque ad impegnarsi e dare il massimo per i futuri impegni" - chiosa Filippo Mascellaro, pronto dunque ad affrontare nuove sfide sportive.
Il premio "Eccellenze 2025 dello sport pugliese" è stato istituito dall'ente regionale per rendere merito ad atleti o squadre pugliesi che hanno saputo distinguersi in ambito sportivo, classificandosi nei primi tre posti in campionati mondiali, europei o nazionali.
Sono stati circa 170 gli atleti premiati per la provincia di Bari e tra questi figura anche Filippo Mascellaro che nel 2025 ha coronato un anno fantastico, riuscendo a laurearsi campione del mondo nella sua disciplina, il powerlifting.
Filippo, infatti, nei campionati mondiali che si sono svolti lo scorso giugno a Roma, è salito sul gradino più alto del podio nella categoria master 1, - 60kg, nella specialità squat senza ginocchiere con 165kg sollevati.
"un riconoscimento che giunge all'apice della mia decennale attività agonistica e premia il mio miglior risultato" - commenta l'atleta gravinese, che sottolinea come il contributo economico assegnato dalla Regione, e l'attestato di riconoscimento sono un piccolo aiuto per chi pratica sport non professionistici e che deve far fronte a sacrifici ed impegni fisici ed economici.
"Un supporto che sprona comunque ad impegnarsi e dare il massimo per i futuri impegni" - chiosa Filippo Mascellaro, pronto dunque ad affrontare nuove sfide sportive.