Allerta meteo gialla per pioggia

La centrale operativa regionale della Protezione civile ha diramato un messaggio di allerta meteo di colore giallo per rischio di natura idrogeologico per la Puglia centrale Bradanica.Secondo quanto previsto dal centro meteorologico, dalle ore 08.00 di questa mattina e per le successive 12 ore è possibile che possano presentarsi "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia centro-meridionale".Anche in questo caso dalla Protezione Civile l'invito rivolto alla popolazione è quello di rispettare le norme comportamentali nei casi di eventi climatici avversi.