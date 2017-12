Al via il bando per il Servizio civile nazionale

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha pubblicato un bando per la selezione di 1.341 volontari da impiegare in 150 progetti di servizio civile per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa occupazione giovani" – PON IOG, (Garanzia Giovani). In particolare, questo bando è dedicato ai giovani NEET, cioè giovani non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione e si inserisce nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo.I progetti riguardano sia il settore dell'educazione e promozione culturale – dai temi alimentari a quelli ambientali e della biodiversità – sia il settore dell'assistenza.La Nuovi orizzonti soc. coop. soc. è presente con due progetti "AURA" con 4 volontari e "CIBO E SALUTE" con 8 volontari.Possono presentare domanda e partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:a) essere cittadini italiani;b) essere cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea regolarmente residenti in Italia;c) essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;d) essere iscritti al Programma "Garanzia Giovani" (da effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it), aver firmato il Patto di Servizio ed essere stati "presi in carico" dal CPI e/o Servizio competente;I progetti di servizio civile avranno la durata di un anno per 30 ore settimanali dal lunedì al sabato, e i volontari percepiranno € 433,30 al mese.Le domande di partecipazione, redatte secondo le indicazioni contenute nel bando, devono essere indirizzate direttamente alla Nuovi orizzonti e devono pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 5 febbraio 2018 con le seguenti modalità:Invio tramite raccomandata A/R o consegna a mano presso la sede di via Alchimia 48 a Gravina in Pugliainvio con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf alla casella di posta certificata nuoviorizzonti@pec.itPer ulteriori informazioni, oltre a consultare il bando e il sito dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile è possibile andare presso la sede di via Alchimia 48 a Gravina in Puglia o all'indirizzo e-mail coop_nuovi_orizzonti@virgilio .it